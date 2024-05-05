AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, DEM\'li belediyelerin işçi çıkarmalarına tepki gösterdi

Politika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, seçimden sonra DEM'li belediyelerin bazılarının işçi çıkarmasına tepki göstererek, "İşçilere yapılan baskı ve hukuksuzluklara karşı gerekli adımları atacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, seçimin ardından DEM'li belediyelerin ilk icraatının işten çıkarmalar ve emekçileri işlevsiz ve verimsiz hale getiren mobbing uygulamaları olduğunu ileri sürdü. Ocak, "Belediyelerde işçi kıyımı devam ederken, şimdi de eski çalışan emekçi kardeşlerimizin bir kısmı, kadrolarına bakılmadan temizlik işleri müdürlüğü emrinde görevlendirilmeye başlandı. Özetle DEM'li belediyelerde çalışma hayatını düzenleyici, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı adımlar yerine; yasa, kanunlar ve evrensel insan hakları çiğnenerek zulüm dönemi başlamıştır. Söz konusu DEM'li belediyelerde emekçi kardeşlerimize yapılan baskı ve hukuksuzluklara karşı gerekli adımları atacağız. İşten çıkartma, iş yeri değiştirme, mobbing, onur kırıcı davranışlar, ayrımcılık ve ötekileştirme çabalarına karşı; emekçi kardeşlerimizle hukuki mücadele başlatacağız. İlimizde mağdur ve mazlum olmuş bütün belediye çalışanlarının ve emekçilerinin yanında duracağız. İşçilerimize emekçilerimize yönelik baskı, tehdit, işten çıkarmalar son bulana kadar haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR