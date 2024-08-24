AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, çocuklarını terör örgütüne kaptıran aileleri ziyaret etti

Politika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ederken, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak ve beraberindeki heyet ziyarette nöbet çadırına ziyarette bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde nöbet tutan ailelerin evlat mücadelesi bin 818 gündür kararlılıkla devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak ve beraberindeki partililer, nöbetteki aileleri ziyaret etti. Ziyarette Ocak, ailelerden dağa kaçırılan çocuklarının hikayesini dinledi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ocak, terör örgütünün annelerin verdiği mücadeleyle büyük sarsıntıya uğradığını söyledi. Ocak, "3 Eylül 2019 tarihi önemli bir tarih. Biz bugün buraya bu tarihinden beri evlatları için nöbet tutan ve 1818 gündür nöbet tutmaya devam eden anneleri dinlemeye geldik. Onların sesi olmaya geldik. Onları desteklemeye geldik. Bu annelerimiz direnişin sembolü oldular. Terör örgütüne karşı. Bu annelerimiz umut oldular tüm Türkiye'ye. Bu annelerimizin bu mücadelesi 'edi bese' diyen Diyarbakırlı ve diğer illerdeki annelerin cesur sesleri olarak tüm Türkiye'ye yayıldılar" dedi.

Terör örgütünün artık eskisi gibi gençleri kandırıp, saflarına katamadığını belirten Ocak, "Gençleri ölüme götürememektedir. Yeri gelmişken şunu dile getirmek istiyorum. İnsan haklarından, çocuktan dem vuran siyasi partilerin, STK'ların, 1818 gündür burada bir mücadele veren anneleri ziyaret etmemeleri, onların sesini duymamalarını Türkiye kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. 55 aile evladına kavuştu. İnanıyoruz ki bütün anneler, bütün aileler evlatlarına kavuşacaktır. Son ana kadar biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR