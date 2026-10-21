AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sümer, Büyükşehir Eşbaşkanlarını ziyaret etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sümer, Büyükşehir Eşbaşkanlarını ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve heyeti, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede yerel yönetim hizmetlerine ilişkin görüş alışverişi yapıldı; ziyarette Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu da yer aldı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer beraberindeki heyetle, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay'a nezaket ziyaretinde bulundu.
İl Başkanı Hamit Sümer, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ve beraberlerindeki heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, yerel yönetim hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşme sırasında Bucak ve Ay'a DBB meclis üyeleri ve Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu eşlik etti.
Kaynak: İHA
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