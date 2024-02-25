AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Yeni Yönetimi Vatandaşların Sorunlarını Çözüyor

Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır il başkanlığının yeni yönetimi iş yerlerine yaptığı ziyaret ve aldıkları şikayetleri çözüme kavuşturması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor.

İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak öncülüğünde kurulan yeni yönetim, saha çalışmalarına başlayarak vatandaş ve iş yeri ziyaretlerinde iletilen sorunları not aldı.

Ocak ile Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Veysi Kaya'nın ziyaretlerinin ardından problemler hızlı bir şekilde çözüme kavuştu.

Vatandaşlardan Çiğdem Kelekçi, seçmen kadınların öncelikli olarak gündeme alınmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Eşim ticari taksi işletmecisi ve birçok kez yaşadıkları sorunlarla geliyor. AK Parti'nin ziyaretinden sonra ilettikleri sorunlarının çözüldüğümü söyledi. Sorunlara duyarsız kalınmaması çok önemli" dedi.

Mustafa Kaplan ise, daha önce il başkanlığına gittiklerinde muhatap bulmakta zorlandıklarını dile getirerek artık günün hangi saatinde gidildiğinde seçim süreci olmasına rağmen her dakika muhatap bulduklarını kaydetti. - DİYARBAKIR