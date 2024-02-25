AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Yeni Yönetimi Vatandaşların Sorunlarını Çözüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Yeni Yönetimi Vatandaşların Sorunlarını Çözüyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Yeni Yönetimi Vatandaşların Sorunlarını Çözüyor

AK Parti Diyarbakır il başkanlığının yeni yönetimi, iş yerlerine yaptığı ziyaretler ve aldıkları şikayetleri çözüme kavuşturmasıyla vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak öncülüğünde kurulan yeni yönetim, saha çalışmalarına başlayarak vatandaş ve iş yeri ziyaretlerinde iletilen sorunları not aldı. Vatandaşlar, AK Parti'nin ziyaretlerinden sonra sorunlarının çözüldüğünü belirtirken, seçmen kadınların öncelikli olarak gündeme alınmasının önemli olduğunu vurguladılar.

25.02.2024 21:32  Güncelleme: 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır il başkanlığının yeni yönetimi iş yerlerine yaptığı ziyaret ve aldıkları şikayetleri çözüme kavuşturması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor.

İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak öncülüğünde kurulan yeni yönetim, saha çalışmalarına başlayarak vatandaş ve iş yeri ziyaretlerinde iletilen sorunları not aldı.

Ocak ile Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Veysi Kaya'nın ziyaretlerinin ardından problemler hızlı bir şekilde çözüme kavuştu.

Vatandaşlardan Çiğdem Kelekçi, seçmen kadınların öncelikli olarak gündeme alınmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Eşim ticari taksi işletmecisi ve birçok kez yaşadıkları sorunlarla geliyor. AK Parti'nin ziyaretinden sonra ilettikleri sorunlarının çözüldüğümü söyledi. Sorunlara duyarsız kalınmaması çok önemli" dedi.

Mustafa Kaplan ise, daha önce il başkanlığına gittiklerinde muhatap bulmakta zorlandıklarını dile getirerek artık günün hangi saatinde gidildiğinde seçim süreci olmasına rağmen her dakika muhatap bulduklarını kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Mehmet Raşit, Diyarbakır, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Yeni Yönetimi Vatandaşların Sorunlarını Çözüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 21:59:01. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Yeni Yönetimi Vatandaşların Sorunlarını Çözüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement