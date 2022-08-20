AK Parti Düzce'de merkeze bağlı köyleri geziyor

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve beraberindeki heyet merkeze bağlı köyleri gezerek vatandaşlar bir araya geldi, taleplerini yerinde dinledi.

Mustafa Keskin ve beraberindeki AK Parti heyet merkeze bağlı; Aynalı, Yeni Aynalı, Kaymakçı, Kadıoğlu, Aybaşı, Düverdüzü, Erdemli ve Kurtsuyu köylerini ziyaret ederek, muhtarlar, köy temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Keskin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla köylerimizi gezmeye devam ediyoruz. Köylerimizde insanlarımızla beraber olduk. Tüm teşkilatımızla beraber milletimizle dertleşmeye onlara Cumhurbaşkanımızı, davamızı anlatmaya hep birlikte gayret ediyoruz. Bizleri misafir eden tüm köy halkına, gönüllerini açan insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - DÜZCE