AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gençlerle Bir Araya Geldi

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gençlerle Bir Araya Geldi

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi. Öztürk, gençlerin isteklerini ve heyecanını gördükçe partinin gençlere yönelik adımlarını sağlam bir şekilde atmaya devam ettiklerini belirtti.

12.02.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
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DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, gençlerle bir araya geldi "Gençlerimizin isteğini heyecanını gördükçe bizlerde bu yoldaki adımlarımızı sağlam bir şekilde atmaya devam ediyoruz" dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi.

"Gençlerin önünü her alanda AK Parti olarak bizler açtık" diyen Ercan Öztürk sözlerine şöyle devam etti; "Ülkemizi Türkiye Yüzyılına gençlerle birlikte hazırlıyoruz. Bu koltuklar bizlere sizlerin emaneti ve sizlere bırakacağız. AK Parti olarak gençlerimizin isteğini heyecanını, davamıza yaklaşımlarını gördükçe bizlerde bu yoldaki adımlarımızı sağlam bir şekilde atmaya devam ediyoruz. İnşallah, gece gündüz demeden çalışarak 31 Mart zaferimizi gençlerimizle birlikte coşkulu bir şekilde yaşayacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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