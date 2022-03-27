AK Parti Edremit Mahalle Teşkilatı'nın lokma ikramına ilgi yoğun oldu - Son Dakika
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AK Parti Edremit Mahalle Teşkilatı'nın lokma ikramına ilgi yoğun oldu

27.03.2022 21:25
AK Parti Edremit Mahalle Teşkilatı'nın lokma ikramına ilgi yoğun oldu

Ramazan ayı öncesi AK Parti Edremit Cumhuriyet Mahallesi Teşkilatı tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Ramazan ayı öncesi AK Parti Edremit Cumhuriyet Mahallesi Teşkilatı tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Pazartesi pazarında pişirilen lokmalar sıcak sıcak vatandaşlara dağıtıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Koordinatörü Arzu Türk öncülüğünde düzenlenen lokma hayrına, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti Edremit Teşkilat Başkanı İhsan Ok, AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı Yakup Bulaca, AK Parti Edremit Kadın Kolları Başkanı Esra Gönüldok, teşkilat üyeleri ile esnaf ve ilçe halkı katıldı.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin ve aziz milletimizin, ay yıldızlı bayrak altında sağlık ve huzur içinde bu mübarek ayı geçirmelerini dilerim. Tutacağımız oruçlar ve yapacağımız ibadet ile hayırları Rabbimiz kabul eder. Böylesi etkinliklerle bizlerin halkımızla iç içe gönül gönüle olmamıza zemin hazırlayan, hayır müessesini, güzel gelenek ve göreneklerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi yaşayan ve yaşatan yol arkadaşlarımızı kutluyor, hayır etkinliğimize katılan baş tacımız, varlık sebebimiz halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Gösterilen ilgi on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı ve ülkemize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini dilerim"dedi. - BALIKESİR

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Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Ramazan, Edremit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Edremit Mahalle Teşkilatı'nın lokma ikramına ilgi yoğun oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Edremit Mahalle Teşkilatı'nın lokma ikramına ilgi yoğun oldu - Son Dakika
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