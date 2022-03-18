AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır" - Son Dakika
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AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır"

18.03.2022 17:30
AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır"

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Çanakkale tarihin sıradan bir notu değildir.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Çanakkale tarihin sıradan bir notu değildir. Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır. Onun üzerinden 107 yıl geçmiş, her yıl törenlerle de kutlanıyor" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. Çanakkale ruhunun önemine dikkat çeken Yıldırım, "Tarihi süreçlerden bahsederken aslında çoğu zaman güncellenmesi gerektiğine inanırım. Tarihi süreçler ve rakamlar rutinleşiyor. Çanakkale tarihin sıradan bir notu değildir. Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır. Onun üzerinden 107 yıl geçmiş, her yıl törenlerle de kutlanıyor. Orada ecdat yatıyor, yani çok önemli bir süreçtir. Çanakkale'nin geçilemez olduğunu göstermiş yiğitlerimiz ve şehitlerimiz var. Aynı zamanda 57'nci Alay'ın tamamının şehit olduğu ve çok insanımızı kaybettiğimiz bir zaferden bahsediyoruz. Tarih içerisinde bu tür zaferler defalarca bu ülkenin insanları tarafından elde edilmiştir. Çanakkale Zaferi'nin güncellenmesi demek sadece tarihi süreci birkaç cümleyle anlatarak güncellenmez. İşte Çanakkale'yi geçilmez kılan şeyi bugün köprüyle geçmeye çalışan ve geçen bir iktidardan bahsediyoruz. Bugün orada çok önemli yeni bir hizmeti devreye sokuyoruz. Çok önemli bir köprü ve bugün onun açılışı yapılıyor. Hizmet etmek her vesile ile bizim işimiz. Bunu defalarca yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili birçok şeyi düşünmek ve aynı anda yapmak zorundayız. Bir tanesini yapıp diğerlerini göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla öncelikle Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim gururumuzdur ancak bu tür hizmetler yapılırken muhalif yapılar, muhalif bakış açıları bu tür şeyleri küçümsüyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır
AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır
AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır
AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır

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Çanakkale Zaferi, The Revenant, Çanakkale, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: 'Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Çanakkale bir duruş, diriliş ve yeniden ayağa kalkıştır" - Son Dakika
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