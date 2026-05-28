AK Parti Elazığ\'da bayramlaşma programı

AK Parti İl Teşkilatı tarafından bayramın ikinci gününde bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajıyla devam eden programda daha sonra il protokolü ve katılımcılar tek tek bayramlaştı.

Programa; AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Murat Öz, İl Kadın Kolları Başkanı Melike Yegül Hurma ve parti üyeleri katıldı. - ELAZIĞ