AK Parti Elazığ Teşkilatı bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Elazığ Teşkilatı bir araya geldi

AK Parti Elazığ Teşkilatı bir araya geldi
20.06.2026 15:36  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları, yatırımlar ve gelecek hedefleri ele alındı.

AK Parti Elazığ Teşkilatı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bir araya geldi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, Elazığ'ın ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Genel Meclis Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik, Merkez İlçe Başkanı Hasan Çalışkan, Kadın Kolları Başkanı Av. Melike Yegül Hurma ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teşkilatın tüm kademeleriyle istişarelerde bulunduklarını belirterek, yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini, vatandaşların talep ve beklentilerinin ele alınarak önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin gözden geçirildiğini ifade etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da toplantıda teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin değerlendirildiğini belirterek, "Milletimizin emanetini ortak akıl ve istişareyle geleceğe taşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışan teşkilatlarımızla milletimize hizmet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda teşkilatın saha çalışmaları, vatandaşların talepleri, yerel yönetim hizmetleri ve Elazığ'ın geleceğine yönelik projeler masaya yatırılırken, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürütülecek çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Elazığ Teşkilatı bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor
Ankara Adliyesi’nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
Şanlıurfa’da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2’si ağır 13 yaralı Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı

15:38
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
15:14
15 Haziran’dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti
15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti
14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
14:27
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 16:20:19. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Elazığ Teşkilatı bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.