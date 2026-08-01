AK Parti Emek İrtibat Bürosu Açıldı - Son Dakika
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AK Parti Emek İrtibat Bürosu Açıldı

AK Parti Emek İrtibat Bürosu Açıldı
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AK Parti'nin Emek Mahallesi'nde açtığı irtibat bürosuyla vatandaşların talepleri dinlenecek.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı Emek İrtibat Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

İrtibat bürosunun Emek Mahallesi Dilek Caddesi'ndeki açılış töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı'nda taş üstüne taş koymak yerine sadece koltuk sevdasıyla hareket eden bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

Emek Mahallesi'nin hizmet, altyapı ve ilgi beklediğini kaydeden Albayrak, "(CHP-Yeni Parti) Onların tek derdi kendi siyasi ikballeri, tek vizyonları o koltukları korumaktır. 6 ay önce, 'Bunlar dağılacak, paramparça olacak' demiştim. Bugün yine söylüyorum, önümüzdeki günlerde iyice birbirlerine girecekler. Kendi kurdukları partide bile paramparça olacaklar. Çünkü dertleri millete hizmet değil, koltuk kavgasıdır." diye konuştu.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ise dertlerinin millet, sevdalarının ise memleket olduğunu belirterek, siyaseti kapalı kapılar ardında değil Emek Mahallesi'nin sokaklarında, Eskişehir'in kalbinde ve milletin sinesinde yaptıklarını vurguladı.

Emek Mahallesi'nin Odunpazarı ilçesinin en büyük ve en dinamik mahallelerinden biri olduğunu belirten Bandırma, "Burada yaşayan her vatandaşımız bizim için kıymetlidir. Bu irtibat bürosu sadece bir bina değil milletimizin derdini dinleyeceğimiz, taleplerini ilgili kurumlara ulaştıracağımız, gençlerimizin, kadınlarımızın ve büyüklerimizin kendilerini evinde hissedeceği bir gönül kapısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Taha Baksan da açılan her irtibat bürosunun vatandaşların talep ve beklentilerinin daha güçlü bir şekilde dinlenmesine vesile olacağını kaydederek, "Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler olarak ülkemizin birliği, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Emek Mahalle Başkanı Cüneyt Ergün ise açılışını yaptıkları irtibat bürosunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından irtibat bürosunun açılış kurdelesinin kesildiği törene, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cihan Birsen, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Emek İrtibat Bürosu Açıldı - Son Dakika

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