AK Parti Erzurum Grup Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Grup Toplantısı, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla yapıldı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, il binası toplantı salonunda gerçekleşen grup toplantısının oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ile birlikte AK Parti Grup Toplantımızı gerçekleştirerek, şehrimiz ve ülkemiz için yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Erzurum'un kalkınması, hemşehrilerimizin refahı ve geleceğe yönelik projeler üzerine verimli istişarelerde bulunduğumuz toplantıda, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara olan inancımızı bir kez daha pekiştirdik. Şehrimiz için durmadan çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Şehrimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine yaklaştıracağız"

Başkan Sekmen'de yaptığı açıklamada, "Temmuz ayı AK Parti Grup Toplantımızda, ülkemizin istikbali adına atılacak adımları hep birlikte istişare ettik. Milletimize hizmet yolculuğunda, Erzurum'un ihtiyaç duyduğu her alanda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kalkınmadan kültürel mirasa, sosyal refahtan altyapı yatırımlarına kadar attığımız her adım, bu kadim şehrin yarınlarını daha da güçlü kılmak içindir. İnşallah birlik ve beraberlik içinde; Erzurum'u büyütmeye, insanımızın gönlüne dokunmaya, şehrimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine yaklaştırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, misafirperverliklerinden dolayı AK Parti Erzurum İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu kardeşime teşekkür ediyor, toplantımızın Erzurum için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM