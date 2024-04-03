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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Milletimizin takdiri başımızın üstündedir - Son Dakika
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Politika

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Milletimizin takdiri başımızın üstündedir

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Milletimizin takdiri başımızın üstündedir

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, mahalli idareler seçimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede 'Milletimizin takdiri başımızın üstündedir.' dedi. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde tamamlanmasını sağlayanlara teşekkür etti.

03.04.2024 12:44  Güncelleme: 12:49
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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, mahalli idareler seçimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Milletimizin takdiri başımızın üstündedir." dedi.

Demokrasiye yakışır şekilde tamamlanan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasınıdilediklerini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. İlk günkü aşkla milletimizin her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini umutlarını artırmak için durmadan ve yorulmadan Erzurum için çalışmaya devam edeceğiz. İradesini serbestçe sandığa yansıtan tüm hemşehrilerimize, seçim sürecinin huzur ve güven içinde tamamlanmasını sağlayan güvenlik güçlerimize, sandık görevlilerine, basın mensuplarına, gece gündüz demeden çalışan AK Parti Teşkilatımızın her bir bireyine ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

AK Parti, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Milletimizin takdiri başımızın üstündedir - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Milletimizin takdiri başımızın üstündedir - Son Dakika
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