AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Milletimizin takdiri başımızın üstündedir

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, mahalli idareler seçimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Milletimizin takdiri başımızın üstündedir." dedi.
Demokrasiye yakışır şekilde tamamlanan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasınıdilediklerini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. İlk günkü aşkla milletimizin her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini umutlarını artırmak için durmadan ve yorulmadan Erzurum için çalışmaya devam edeceğiz. İradesini serbestçe sandığa yansıtan tüm hemşehrilerimize, seçim sürecinin huzur ve güven içinde tamamlanmasını sağlayan güvenlik güçlerimize, sandık görevlilerine, basın mensuplarına, gece gündüz demeden çalışan AK Parti Teşkilatımızın her bir bireyine ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZURUM
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AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldı. Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin gelişimi için tüm ilçe belediye başkanlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti beldesi, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, görevi Fazlı Yüksel'den devraldı. Yüksel, Suşehri'ne 10 yıldır güzel hizmetler kazandırdığını belirtirken, Kayaoğlu da Yüksel'e teşekkür etti ve ilçeye güzel hizmetler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Batman'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı'nın seçim kutlamalarında çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, polise taş ve havai fişeklerle saldırdı. Polis, TOMA ve biber gazı kullanarak müdahalede bulundu ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerindeki eksiklikleri gidermek ve halkın taleplerini karşılamak amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ağır ceza mahkemesi kurulması kararı alındı. Yargının etkinliği ve verimliliğini artırmak için yapılan çalışmalar sonucunda ülke genelinde 12 ilçeye 22 adet ağır ceza mahkemesi kurulması planlandı.
Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Cudi Dağı bölgesini 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgelere girmemeleri önem taşıyor.
Eskişehir'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak seçilen Habil Dökmeci, seçim sonuçlarını değerlendirerek hemşehrilerine teşekkür etti ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.
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