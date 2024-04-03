AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Milletimizin takdiri başımızın üstündedir

Politika

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, mahalli idareler seçimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Milletimizin takdiri başımızın üstündedir." dedi.

Demokrasiye yakışır şekilde tamamlanan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasınıdilediklerini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. İlk günkü aşkla milletimizin her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini umutlarını artırmak için durmadan ve yorulmadan Erzurum için çalışmaya devam edeceğiz. İradesini serbestçe sandığa yansıtan tüm hemşehrilerimize, seçim sürecinin huzur ve güven içinde tamamlanmasını sağlayan güvenlik güçlerimize, sandık görevlilerine, basın mensuplarına, gece gündüz demeden çalışan AK Parti Teşkilatımızın her bir bireyine ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZURUM