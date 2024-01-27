AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir paydaşları, düzenlenen yemek organizasyonuyla 'Merkez İl ve İlçe Yönetim Buluşması' gerçekleştirdi. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu organizasyona katılarak, Cumhur İttifakı Eskişehir yönetimi ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi. Parti teşkilatlarının alkış ve tezahüratlarıyla karşılanan Hatipoğlu, gösterilen ilgiye teşekkür ederek, davetlilerle sohbet etti. Yaptığı konuşmayla Cumhur İttifakı birlikteliğinin önemini vurgulayan Hatipoğlu, "Eskişehir'de belediyecilik hizmet yapma konusunda uykuya dalmıştır. Bu kenti bu uykudan uyandırmak ve kalkındırmak Cumhur İttifakı'na düşüyor. Görüyorum ki Cumhur İttifak'na gönül veren herkes burada. Bu birlikteliğin gücüyle kazanacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Allah'ın izniyle hep beraber çalışacağız, hep beraber kazanacağız ve Eskişehir'e nasıl hizmet edileceğini göstereceğiz. Bu seçimlerde tüm gönül dostlarımızı var gücüyle sahada görmek istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR