AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Demiryol-İş Sendikası'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Demiryol-İş Sendikası'nı ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Demiryol-İş Sendikası\'nı ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü, Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığını ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, Alp ve Yüzügüllü, sendika üyelerine hitap ederek Eskişehir'deki belediyecilik hizmetlerinin eksikliklerini ve sorunlarını çözeceklerini belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, Eskişehir Demirspor Kulübü Tesisleri'ni ziyaret ederek kulüp başkanından faaliyetler hakkında bilgi aldı ve Kırım Tatarı iş insanlarıyla bir araya gelerek yerel seçimler öncesi fikir alışverişinde bulundu.

24.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığını ziyaret etti, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Hatipoğlu, Alp ve Yüzügüllü ile Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Kaya ve üyelerle buluştu.

Sendika üyelerine hitap eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğim günden beri sahalardayım. Gezdiğim yerlerde olumsuz manzaralar görüyorum. Özellikle şehrimizde belediyecilik hizmetlerinin verilmesi konusunda mahalleler arasında hem imar hem de hizmetler anlamında büyük haksızlıklar var. Bizler tabii ki şehrimizle gurur duyuyoruz ancak kentimizdeki sorunlar çok birikmiş. Şehrimize gelen insanlar burayı çok beğeniyor, gerçekten de çok güzel bölgelerimiz var ama kent merkezinin biraz dışında kalan Yeşiltepe ve Gündoğdu gibi birçok mahallede sorunlarımız var. Sorunlu olan kısım güzel alanlardan kat kat fazla durumdadır. Bu sorunların başında imar, çevre düzenlemesi ve altyapı gibi hizmetsizlikler göze çarpıyor. Biz bu sorunların yanı sıra trafik ve su problemlerini de çözeceğiz. Ne hikmetse bugün herkese çeşmeden su içilebilir diye mesaj gelmiş. Galiba bizim yönetim sihirli değnek değdirip içilebilir su yapmış. Buradan uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın."

Eskişehir Demirspor Kulübü Tesisleri'ni gezerek kulüp başkanı Mehmet Ali Hünerliel'den faaliyetleri hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, kendisine takdim edilen forma ve atkı için teşekkür etti.

Nebi Hatipoğlu, Kırım Tatarı iş insanları ile bir araya gelerek, yerel seçimler öncesi vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Hamid Yüzügüllü, Ramazan Kaya, Odunpazarı, Özkan Alp, Eskişehir, Tepebaşı, AK Parti, Sendika, Kırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Demiryol-İş Sendikası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:52:50. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Demiryol-İş Sendikası'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement