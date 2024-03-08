AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Eskişehir mitinginde kendisine yönelik eleştirilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Özel'in Eskişehir'de yaptığı konuşmayı gülerek izlediğini kaydetti.
Özel'in konuşmasında mantıksal bir tutarlılık aramanın çok zor olduğunu savunan Hatipoğlu, şöyle devam etti:
"Kendi Genel Başkanına kurduğu kumpas sonucu koltuğa oturan bu zat, hiçbir siyasi ilkesinin olmadığını her fırsatta gösteriyor. Sayın Özel'in tutarlı olduğu tek konu ilkesizliği. Koltuğunu korumak ve ağababalarına şirin gözükmek için kendisinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Daha dün Afyonkarahisar'da kendi adayının elinden mikrofonu kapıp hanımefendinin sözlerini düzeltmeye çalışan Özel'in kimseye siyasi ahlak dersi verecek bir hali bulunmuyor. Önce hem 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde hem de şimdi kimlerle ve hangi şartlarda ittifak yaptıklarını açıklasın sonra millete ahlak dersi versin 'Özgür Efendi'. Özel'in bütün telaşı ve paniği, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra emaneten oturduğu o koltuğu altından çekecek olmaları. Her türlü seviyeden yoksun sözleri, içindeki bu korkunun zihnini tamamen hapis aldığını gösteriyor ama ne yaparsa yapsın sonuç belli. Ne diyorlardı hani; Geliyor gelmekte olan."
Son Dakika › Politika › AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte yapılan açılışta konuştu. Yerlikaya, belediyeciliğin değiştiğini ve 31 Mart akşamı yenilikçi bir belediye ruhunun geri geleceğini belirtti. Tiryaki ise Altındağlı vatandaşlardan destek isteyerek, güvenilir bir belediye başkanının önemine vurgu yaptı ve yüksek oy beklediğini dile getirdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 136 deprem konutu, afetzedelere törenle teslim edildi. Törende konuşan yetkililer, devletin hızlı bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve depremzedelerin güvenli yuvalarına kavuşmaları için yanlarında olacaklarını belirtti. Nurdağı Kaymakamı ise emeği geçenlere teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Koca, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yeni bir hastane müjdesi verdi. Beykoz'a 800 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri duyurdu.
AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Maliki Ejder Batur, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade ettiği şekliyle 'Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe-Ataşehir ve Çekmeköy-Sancaktepemetro hatlarını' temelinden itibaren kendisi yapıp, bitirdiğine dair maalesef doğru...
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da ikili görüşmelerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?