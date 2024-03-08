AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in eleştirilerine yanıt verdi

Hatipoğlu, Özel'in Eskişehir mitinginde yaptığı konuşmayı gülerek izlediğini belirterek, Özel'in mantıksal bir tutarlılık aramakta zorlandığını söyledi. Hatipoğlu, Özel'in siyasi ilkesizliğini vurgulayarak, koltuğunu korumak için her şeyi yapabileceğini ifade etti. Ayrıca, Özel'in ittifak yaptığı kişileri açıklaması gerektiğini belirtti ve seçim sonuçlarının belli olduğunu söyledi.

08.03.2024 18:17
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Eskişehir mitinginde kendisine yönelik eleştirilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Özel'in Eskişehir'de yaptığı konuşmayı gülerek izlediğini kaydetti.

Özel'in konuşmasında mantıksal bir tutarlılık aramanın çok zor olduğunu savunan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Kendi Genel Başkanına kurduğu kumpas sonucu koltuğa oturan bu zat, hiçbir siyasi ilkesinin olmadığını her fırsatta gösteriyor. Sayın Özel'in tutarlı olduğu tek konu ilkesizliği. Koltuğunu korumak ve ağababalarına şirin gözükmek için kendisinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Daha dün Afyonkarahisar'da kendi adayının elinden mikrofonu kapıp hanımefendinin sözlerini düzeltmeye çalışan Özel'in kimseye siyasi ahlak dersi verecek bir hali bulunmuyor. Önce hem 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde hem de şimdi kimlerle ve hangi şartlarda ittifak yaptıklarını açıklasın sonra millete ahlak dersi versin 'Özgür Efendi'. Özel'in bütün telaşı ve paniği, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra emaneten oturduğu o koltuğu altından çekecek olmaları. Her türlü seviyeden yoksun sözleri, içindeki bu korkunun zihnini tamamen hapis aldığını gösteriyor ama ne yaparsa yapsın sonuç belli. Ne diyorlardı hani; Geliyor gelmekte olan."

Kaynak: AA

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