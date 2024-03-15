AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, 100. Yıl Camii\'ni ibadete açtı

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, aralarında kendisinin bulunduğu, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan 100. Yıl Camii'nin ibadete açıldığını bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Aralarında çok şükür şahsımın da bulunduğu Eskişehirli hayırseverlerin katkılarıyla yapılan 100. Yıl Camii ibadete açıldı. Cenab-ı Hakk'ın 'Siz hayır işlerinde yarışın' emri uyarınca biz de elimizden geleni yaptık. Allah, hepimizin hayrını kabul ve makbul eylesin. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin de küçük de olsa bir katkısının bulunduğu anlaşılan, ancak yükünün büyük kısmını Eskişehirli hemşehrilerimin nafakalarından ayırarak üstlendikleri camiimizin hayırlı olmasını temenni ederim. Katkısı olan, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun."