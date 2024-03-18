AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu,Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikalara ziyarette bulundu.
EOSB'ye gelen Hatipoğlu, beraberindeki Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile buradaki bazı fabrikalarını ziyaret edip, yönetici ve çalışanlarla buluştu.
Çevre yolu, tramvay ulaşımının olmayışı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:
"Eskişehirimiz 20 yıldır ciddi bir gerileme durumunda ve hem trafikle hem de su ile ilgili sorunlarımız var. Trafik sıkışık, suyumuz ise kirli ve pahalı. Ayrıca, özellikle organize sanayide çalışan arkadaşlarımızın yaşadığı yerlerde imar sorunları var. Yıllardır vatandaşlarımızın yaşadığı bölgede 2 kat imar var ve hizmet yok ama Batıkent'e bakınca hem imarlar 5 kat hem de buralara getirilmeyen hizmetler oralarda var. Bu sorunları çözeceğiz, herkese eşit hizmet götüreceğiz. Trafik yüzünden sizler işe gidip gelirken çok zorlanıyorsunuz, bu sebeple servisler çok erken saatlerde çıkıyor. İnşallah bu trafik sorununu yapacağımız yatırımlarla çözeceğiz, tramvayı organize sanayiye getireceğiz diyoruz. İnşallah bu dönem seçimleri kazanacağız çok az kaldı. Destekleriniz için teşekkür ediyorum."
Son Dakika › Politika › AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, EOSB'deki Fabrikaları Ziyaret Etti - Son Dakika
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını ve gelişimini vurgulayarak, ülkenin dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Amasya'ya yapılacak olan yeni hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini ve deprem izolatörü teknolojisiyle donatılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da metro gibi ulaşım projelerinin olmadığını ve belediye başkan adaylarının hizmet üretmediklerini belirtti.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da yaptığı konuşmada, partinin halkın sesi olmak için kurulduğunu ve siyasetteki kutuplaşma sistemini yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akşener, ayrıca emekli maaşlarını eleştirerek, halkın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Vali, milletvekilleri ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle atıldı. Hastanede 370 adet sismik deprem izölatörü sayesinde muhtemel bir deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak. Bu önemli sağlık yatırımının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?