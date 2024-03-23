AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, Eskişehir'de yaşanan sorunları bildiğini ve bu sorunlara çözüm üretecek projeler hazırladığını belirtti. Aday olduğu günden beri vatandaşların yaşadığı sorunları dile getiren Hatipoğlu, göreve geldiğinde korunaklı duraklar, sık seferli ve ucuz ulaşım, temiz yollar ve vatandaşın hak ettiği tüm hizmetleri getireceğini söyledi.

23.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, Eskişehir'de yaşanan sıkıntıları bildiğini söyledi.

Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Hizmetsiz bırakılan kentimizde vatandaşlarımıza hizmet etmek için aday olduğum günden beri yaşadığınız sorunlarını dile getirdim ve bunların her birine çözüm üretmek için gerekli projelerimizi hazırladım. Şu caddelerde yürürken, bir direğe asılmış, sadece 'D' harfi yazan güya durakları görmek inanın çok üzücü. Bu belediyenin vatandaşına reva gördüğü durak bu mudur? Kışın soğukta bu insanlar burada nasıl beklesin? Bir oturma alanı bile konulmuyor. Durak dediğin etrafı kapalı, korunaklı bir yer olur ama maalesef mevcut yönetimin vatandaşını düşündüğü yok. Artık son düzlüğe girdik. Çok az kaldı. İnşallah seçimi kazanıyoruz. Size söz verdiğim gibi göreve geldiğimde bu sorunların hiçbirini yaşamayacaksınız. Korunaklı duraklar, sık seferli ve ucuz ulaşım, temiz yollar ve vatandaşın hak ettiği tüm hizmetleri sizin için getireceğim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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