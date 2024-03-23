AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, Eskişehir'de yaşanan sıkıntıları bildiğini söyledi.
Hatipoğlu, şöyle konuştu:
"Hizmetsiz bırakılan kentimizde vatandaşlarımıza hizmet etmek için aday olduğum günden beri yaşadığınız sorunlarını dile getirdim ve bunların her birine çözüm üretmek için gerekli projelerimizi hazırladım. Şu caddelerde yürürken, bir direğe asılmış, sadece 'D' harfi yazan güya durakları görmek inanın çok üzücü. Bu belediyenin vatandaşına reva gördüğü durak bu mudur? Kışın soğukta bu insanlar burada nasıl beklesin? Bir oturma alanı bile konulmuyor. Durak dediğin etrafı kapalı, korunaklı bir yer olur ama maalesef mevcut yönetimin vatandaşını düşündüğü yok. Artık son düzlüğe girdik. Çok az kaldı. İnşallah seçimi kazanıyoruz. Size söz verdiğim gibi göreve geldiğimde bu sorunların hiçbirini yaşamayacaksınız. Korunaklı duraklar, sık seferli ve ucuz ulaşım, temiz yollar ve vatandaşın hak ettiği tüm hizmetleri sizin için getireceğim."
Son Dakika › Politika › AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, darbe ve vesayetçi anlayışın geride kaldığını belirterek, demokrasiye inanmayanların, milli iradeye inanmayanların artık iktidara gelme şansının olmadığını söyledi. Bakan Tunç, ayrıca AK Parti'nin belediyecilik anlayışını ve Kilimli ve Gelik'teki belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehir ve ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenlerin sandıktan bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. İnan, İzmirlilerin büyük bir demokrasi dersi vereceğini belirtti ve İzmir'e hizmet etme umutlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında başarısız olduğunu iddia etti.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı mitingde, Türkiye'den İsrail'e dikenli tel gönderildiğini belirterek, hükümetin somut adımlar atmamasını eleştirdi. Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında AKP iktidarının icraat yapmadığını ve İsrail'deki büyükelçinin çağırılması ile Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne'de düzenlenen 'Kadın Buluşması'nda laikliğin önemine vurgu yaparak, iktidarın kadınları hedef aldığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirterek, hedeflerinin dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak olduğunu söyledi. Ersoy, Mardin'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde turizm sektöründeki yenilikleri ve yatırımları anlattı.
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