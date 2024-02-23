AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlara çözüm sözü verdi

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır yerel yönetimlerden hizmet alamadıklarından şikayet eden Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu vatandaşlarla bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları dinlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Mahmudiye ilçesini ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, Türkmenmecidiye ve İsmetpaşa'da ikamet eden mahallelilerle buluştu. Yıllardır Mahmudiye'deki mahallelerde hizmet alamadıklarını, yerel yönetimlerin bu mahalleleri görmezden geldiğini ifade eden mahalleliler, Hatipoğlu'nu yoğun ilgiyle karşıladı.

"1 kamyon taş yollayıp yatırım yaptık diyorlar"

Vatandaşların yaşadığı sorunları tek tek dinleyerek, çözüm sözü veren Hatipoğlu, "Büyükşehir belediyesi özellikle kent merkezine uzak mahallelerde vatandaşı unutmuş durumda. Öncelikle köyden mahalleye dönen yerlerde yollar bozuk, hatta yok denecek durumda ve ulaşım yönünden çok büyük sorunlar yaşanıyor. Belediye, muhtarları kaldırım taşına sevindirir hale getirdi, 1 kamyon taş yollayıp yatırım yaptık diyorlar. Ben bunlara yatırım değil hizmet gözüyle bakıyorum. Altyapı problemi de hat safhada ama belediye maalesef ne hizmeti yapıyor ne yatırımı. Belediye başkanının görevi mazeret bulmak değil, yatırım yapmaktır. AK Parti belediyeciliğinde köylere, uzak mahallelere, hayvancılığa ve tarıma kent merkezindeki hizmetleri vereceğiz. Şehirdeki yol nasılsa köylerdeki yol da öyle olacak. Ayrıca spor ve sosyal tesisler inşa edip, yaşadığınız yerlerde kent merkezinde bulunan imkanlara sahip olacaksınız" dedi. - ESKİŞEHİR