AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlara çözüm sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlara çözüm sözü verdi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlara çözüm sözü verdi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır hizmet alamadıklarını söyleyen Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.

23.02.2024 11:45  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır yerel yönetimlerden hizmet alamadıklarından şikayet eden Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu vatandaşlarla bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları dinlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Mahmudiye ilçesini ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, Türkmenmecidiye ve İsmetpaşa'da ikamet eden mahallelilerle buluştu. Yıllardır Mahmudiye'deki mahallelerde hizmet alamadıklarını, yerel yönetimlerin bu mahalleleri görmezden geldiğini ifade eden mahalleliler, Hatipoğlu'nu yoğun ilgiyle karşıladı.

"1 kamyon taş yollayıp yatırım yaptık diyorlar"

Vatandaşların yaşadığı sorunları tek tek dinleyerek, çözüm sözü veren Hatipoğlu, "Büyükşehir belediyesi özellikle kent merkezine uzak mahallelerde vatandaşı unutmuş durumda. Öncelikle köyden mahalleye dönen yerlerde yollar bozuk, hatta yok denecek durumda ve ulaşım yönünden çok büyük sorunlar yaşanıyor. Belediye, muhtarları kaldırım taşına sevindirir hale getirdi, 1 kamyon taş yollayıp yatırım yaptık diyorlar. Ben bunlara yatırım değil hizmet gözüyle bakıyorum. Altyapı problemi de hat safhada ama belediye maalesef ne hizmeti yapıyor ne yatırımı. Belediye başkanının görevi mazeret bulmak değil, yatırım yapmaktır. AK Parti belediyeciliğinde köylere, uzak mahallelere, hayvancılığa ve tarıma kent merkezindeki hizmetleri vereceğiz. Şehirdeki yol nasılsa köylerdeki yol da öyle olacak. Ayrıca spor ve sosyal tesisler inşa edip, yaşadığınız yerlerde kent merkezinde bulunan imkanlara sahip olacaksınız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Mahmudiye, AK Parti, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlara çözüm sözü verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:41:21. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlara çözüm sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement