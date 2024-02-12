AK Parti, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın Osmanlı padişahlarına yönelik sözlerine tepki gösterdi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır tepki gösterdi.
Albayrak, AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in, Osmanlı İmparatorluğu hakkında ağza alınmayacak ve kendilerinin de tasvip etmediği bir açıklama yaptığını söyledi.
Büyükerşen'in açıklamasını kınadıklarını belirten Albayrak, şöyle devam etti:
"Biz bu ecdatla her zaman iftihar etmişizdir. Sayın Büyükerşen'in Eskişehir için yapacak bir şeyi olmadığından dolayı bir seçim bürosu açılışında kalkıp böyle bir şey söylemesini kabul etmiyoruz. Şehrin bir Cumhuriyet kenti olduğunu ve kadınının ehemmiyetini ortaya koyan bir zihniyetin, bugün kalkıp da kadınlarımıza, bayanlarımıza, annelerimize bir 'karı' ifadesi kullanmış olmasını, padişahlarımıza, şehzadelerimize yapmış olduğu seferlerden dolayı 'karı bulmaya gidiyor' diye ifade kullanmasını, gerçekten 86 yaşına gelmiş, profesör olmuş ve üniversitede hocalık yapmış bir insana yakıştıramadık."
"Ecdadımıza yapılan ciddi bir saygısızlık olarak nitelendiriyorum"
AK Parti Eskişehir Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır ise 86 yaşına gelmiş bir eğitimcinin talihsiz açıklamasını kadın kolları teşkilatı adına kınadıklarını kaydetti.
Ünalır, CHP'nin kentte büyükşehir belediye başkanlığı için bir kadın aday gösterdiğini hatırlatarak, "Sayın Ayşe Ünlüce'nin bu talihsiz söylemi alkışlamasını da halkımızın yorumuna bırakıyorum. Ecdadımız ömrünü at üstünde savaşlarda, seferlerde geçirmiştir. Sayın Büyükerşen'in tarih bilmediğini düşünüyorum. Ecdadımızı tanımadığını düşünüyorum. Ecdadımıza yapılan ciddi bir saygısızlık olarak nitelendiriyorum. 25 yıl boyunca hiçbir şekilde hizmet yapılmadığı zaman böyle yerel yönetimler seçimi öncesi yapılacak, anlatacak bir işte olmadığı için kadınlarımız ve kıymetli ecdadımız üzerinden bir algı oluşturmuştur. " değerlendirmesinde bulundu.
Dün, CHP'nin Emek Mahallesi Seçim Ofisi açılışına katılan Büyükerşen, "Övündüğümüz Osmanlı var ya, hani bize 'kul' diyen, halka 'kul' diyen bir Osmanlı ailesi, efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan filan. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Çünkü hemen ufacık lafı çevirirler, evirirler. Hoca şöyle dedi, böyle dedi derler, iftira etmeye hazırdırlar. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar, hanım ağa alacaklar veyahut padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacak. Hemen sefer yapıyor Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü falan olacak diye." ifadesini kullanmıştı.
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