AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, partisinin teşkilatının seçime hazır olduğunu bildirdi.
Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerde 5 bin 700 teşkilat mensubunu görevlendirdiklerini belirtti.
Seçim hazırlıklarına değinen Albayrak, şu bilgileri verdi:
"AK Parti Eskişehir teşkilatı olarak 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazır ve nazırız. Bu bağlamda, Eskişehir'de 621 okulda kurulacak 2 bin 357 sandık için 5 bin 700 teşkilat mensubu kardeşimizi görevlendirdik. Müşahit ordumuz haricinde 850 okul sorumlumuz ve 1860 kat sorumlumuz da görevinin başında olacak. Bunlara ek olarak, il binamızda 72 arkadaşımız da Sonuç Alım Sistemi'nde (SAS) görev alacak.
Yıllardır her seçim olduğu gibi sonuçları anlık olarak partimizin sistemi üzerinden takip edeceğiz. Problemsiz ve şaibeye mahal vermeden ıslak imzalı tutanakları kendi sistemimize yükleyeceğiz. Akabinde sonuçları YSK verileriyle karşılaştırıp, problem olduğunu gördüğümüz yerlere itirazda bulunacağız. Seçimi sandıkta kazanacak, tek bir oyumuzu dahi zayi etmeyeceğiz. Belediye başkan adaylarımız ile birlikte aylardır sahadaydık ve durmaksızın çalıştık. Mübarek ramazan ayını bereketli şekilde değerlendirdik. Emekleri ve gayretleri için her bir teşkilat mensubu kardeşime teşekkür ediyorum. Eskişehir'imizin gerçek belediyecilikle buluşmasına yalnızca bir adım kaldı. Zaman bizden yana. Hazırız ve kararlıyız."
Son Dakika › Politika › AK Parti Eskişehir İl Başkanı: Teşkilatımız Seçime Hazır - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya merkezde AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Gökdere ve Saraçoğlu, ortak basın açıklaması yaparak desteklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına devam ederken sandıklara sahip çıkacaklarını ve bir oyu bile zayi etmeyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'deki AK Parti mitinginde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u sahneye çağırdı. Ancak Kurum'un Sancaktepe'deki mitingde olduğu ortaya çıkınca Erdoğan şaşkınlık yaşadı.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.
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