AK Parti Eskişehir teşkilatı, üye kayıt ve bilgilendirme stantları açtı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından üye çalışması programı kapsamında kentin 8 farklı noktasında üye kayıt ve bilgilendirme stantları açıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "AK Parti Seninle Eskişehir" temalı üye çadırları, şehrin belirlenen noktalarına konumlandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, üye çadırlarına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Teşkilat mensuplarıyla birlikte Eskişehir için aşkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Üye çadırlarımızda hem hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor, Eskişehir için hayallerimizi anlatıyoruz. Hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Eskişehir'imize kazandırılan 367,1 milyar lira yatırımı ve projeleri dile getiriyoruz. Üye kayıt çalışmalarımız kapsamında AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Sağ olsunlar, vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. Teşkilatımızla birlikte sahadayız. Hemşehrilerimizle bir aradayız. Üye çadırlarımızda emek gösteren her bir teşkilat mensubumuza gayretleri için teşekkür ediyorum."