AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan: "Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyoruz" - Son Dakika
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan: "Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyoruz"

31.03.2026 19:32  Güncelleme: 19:33
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın hukuki bir zeminde ilerlediğini belirtti. Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, " Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda sürecin hukuki bir zeminde ilerlediği açıktır" dedi.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, Etimesgut Belediyesine yönelik gerçekleştirilen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Şankazan, "Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda sürecin hukuki bir zeminde ilerlediği açıktır. Kamu kaynaklarının kullanımı noktasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu hakkının korunması en temel önceliğimizdir. Bu kapsamda yürütülen her türlü inceleme ve soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Usulsüzlük varsa bunun hukuk önüne hesabının sorulması gerektiğini vurgulayan Şankazan, "Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Eğer ortada bir usulsüzlük varsa, bunun hukuk önünde hesabının sorulması en doğal ve gerekli süreçtir. Bizler AK Parti teşkilatı olarak; milletimizin emanetine sahip çıkma, kamu kaynaklarını koruma ve her şartta adaletin yanında durma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Etimesgutlu hemşehrilerimizin menfaati doğrultusunda, Süreci tüm yönleriyle takip etmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

19:53
19:47
19:26
18:27
17:42
17:35
