AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti.
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yaptığı açıklamada, hakkındaki eleştirilerin ardından ailesinin ve AK Parti'nin daha fazla yıpratılmaması adına görevinden affını istediğini açıkladı. Çetin, kendisine Gaziantep'e hizmet etme şansı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilat başkanına teşekkür etti. - GAZİANTEP
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü Bakırköy-Kirazlı metrosu açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz" dedi.
Aydın'ın sevilen simalarından olan Halis Günday, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Günday, siyaset ve iş dünyasında tanınan bir isimdi ve Efeler Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğini ve bazı yerlerde kendi adaylarıyla da yarıştığını belirtti. Destici, seçimlerin devlet ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti ve BBP'nin inandığı değerler için siyaset yaptığını vurguladı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sakarya'da partisinin belediye başkan adayları toplantısına katıldı. Özdağ, aday tanıtım programında yaptığı konuşmada partilerine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Ayrıca, seçmenlerin sessiz ve kararlı bir şekilde Zafer Partisi'ne oy vermeye hazırlandığını ifade etti. Özdağ, ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Kolip ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti. Hizan'da partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakırhan, Tatvan'da ise seçim koordinasyon merkezinde görüşmeler yaptı. Bakırhan, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, Tatvan'da bulunan helal seçmenleri sandığa getirmek için çaba göstereceklerini belirtti.
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'te yapacakları hizmetleri halkın desteğiyle hayata geçireceklerini belirtti. Çetinkaya, Karabük'ün daha müreffeh, çağdaş, modern ve yaşanılabilir bir şehir olmasını hedeflediklerini söyledi.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Rusya’nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bir soruyu yanıtlarken ‘beyaz bayrak’ tavsiyesinde bulununca tepki topladı.
AK Parti Karabük İl Başkanlığı, 'Türkiye Yüzyılı Karabük Vizyonu Medya Buluşması' programını düzenledi. Buluşmada parti yetkilileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve seçim sürecinde yaşanan tartışmalara değindi.
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