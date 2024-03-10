AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Cumhur İttifakı'mızla beraberiz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğini ve bazı yerlerde kendi adaylarıyla da yarıştığını belirtti. Destici, seçimlerin devlet ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti ve BBP'nin inandığı değerler için siyaset yaptığını vurguladı.