AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Partinin İlkelerinden Taviz Vermeden Çalışmaya Devam Edeceklerini Belirtti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Partinin İlkelerinden Taviz Vermeden Çalışmaya Devam Edeceklerini Belirtti

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek, partisinin kuruluş ilkelerinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Yaşadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin lider ülke olma hedeflerine milletin desteğiyle ulaşacaklarını ifade etti.

10.04.2024 10:20
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AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, partisinin kuruluş ilkelerinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerinin belirtti.

Yaşadı, yaptığı yazılı açıklamada yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kibirden uzak durulması ve mütevazılık çizgisinin kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Yaşadı, AK Parti'yi milletin kurduğunu kaydetti.

Yaşadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, heyecanı kaybetmeden, kuruluş ilkelerinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Partimizin Türkiye Yüzyılında ortaya koyduğu hedefler gayet nettir. Türkiye, başta savunma sanayi olmak üzere birçok konuda dünyada lider ülke olmayı hedeflemektedir. Daha önce hayata geçirilen projeler gibi bu çalışmalar da milletimizin bize olan desteğiyle hayata geçecektir. Gün, bir ve beraber olma günüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Partinin İlkelerinden Taviz Vermeden Çalışmaya Devam Edeceklerini Belirtti - Son Dakika

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