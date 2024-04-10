AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, partisinin kuruluş ilkelerinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerinin belirtti.
Yaşadı, yaptığı yazılı açıklamada yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Kibirden uzak durulması ve mütevazılık çizgisinin kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Yaşadı, AK Parti'yi milletin kurduğunu kaydetti.
Yaşadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, heyecanı kaybetmeden, kuruluş ilkelerinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Partimizin Türkiye Yüzyılında ortaya koyduğu hedefler gayet nettir. Türkiye, başta savunma sanayi olmak üzere birçok konuda dünyada lider ülke olmayı hedeflemektedir. Daha önce hayata geçirilen projeler gibi bu çalışmalar da milletimizin bize olan desteğiyle hayata geçecektir. Gün, bir ve beraber olma günüdür." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Partinin İlkelerinden Taviz Vermeden Çalışmaya Devam Edeceklerini Belirtti - Son Dakika
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Evere Belediyesi, Filistin bayrağı asarak Gazze'deki halkla dayanışma sergilemeyi amaçladıklarını ve destek aldıklarını açıkladı. Belediye Başkanı Ridouane Chahid, bayrağın indirilmesiyle ilgili eleştirilere rağmen başka belediyelerin de benzer girişimlerde bulunacağını belirtti.
Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulması kararı aldı. Bu karar, KKTC'nin diplomatik tanınma sürecinin bir adımı olarak değerlendiriliyor. Türkiye ve KKTC yetkilileri de bu kararı memnuniyetle karşıladı. Çalışma Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, bu kararın devletlerarası ilişkilere yansıyacağını ve uluslararası hukukla düzenlenen ilişkilerin oluşturulacağını belirtti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ise bu kararı tarihi bir karar olarak nitelendirdi ve Kıbrıs'taki Türk varlığının görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ise bu kararın ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için büyük bir adım olduğunu ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı temaslarında yer alan eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak, Özel’in Romanya programına ilişkin, “PES Genel Sekreteri Filibeck açılış konuşmasında, ‘Aramızda Almanya Şansölyesi Scholz ve seçimlerden zaferle çıkmış olan CHP Genel Başkanı Özel de var’ dediği anda -sanıyorum 5 bin kişilik bir salondu- büyük bir alkış koptu. Genel Başkan ayağa kalktı, hepsini selamladı. Bunun üzerine Scholz da ayağa kalkıp Genel Başkanın yanına gelip öperek onu kutladı. Bu toplantı çok başarılı bir şekilde geçti. Seçimlerden sonra Genel Başkana büyük bir ilgi olduğunu gördük” dedi. Erten Bucak, ayrıca Sosyalist Enternasyonal’ın ilk Yerel Yönetimler Komitesi Toplantısı’nın Türkiye'de yapılacağını bildirdi.
Bolu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafından, 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Ayrıca Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve bayramlaşma yapıldı.
Malatya'da şehit yakınları, bayram ziyaretlerinin ilkini şehitlerinin kabrine yaptı. Şehitlikte hüzün hakimdi. Aileler, dualarını edip kabirleri temizledi ve suladı. Belediye başkanları da ailelerin acısına ortak oldu.
Malatya'da bu yıl resmi bayramlaşma töreni Kernek Karagözlüler Camisi'nde yapıldı. Vali Ersin Yazıcı, tüm İslam aleminin ve Malatyalıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dönüşünde Ankara ve İstanbul'daki bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar seyrine izin verilmeyeceğini ifade eden Yerlikaya, belirtilen güzergahlarda seyahat edecek olan sürücülerin bu kısıtlamayı gözetmelerini istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?