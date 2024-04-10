AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Partinin İlkelerinden Taviz Vermeden Çalışmaya Devam Edeceklerini Belirtti

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Kurulması Kararı Aldı

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulması kararı aldı. Bu karar, KKTC'nin diplomatik tanınma sürecinin bir adımı olarak değerlendiriliyor. Türkiye ve KKTC yetkilileri de bu kararı memnuniyetle karşıladı. Çalışma Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, bu kararın devletlerarası ilişkilere yansıyacağını ve uluslararası hukukla düzenlenen ilişkilerin oluşturulacağını belirtti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ise bu kararı tarihi bir karar olarak nitelendirdi ve Kıbrıs'taki Türk varlığının görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ise bu kararın ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için büyük bir adım olduğunu ifade etti.