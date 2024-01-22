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AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, aday adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, aday adaylarıyla bir araya geldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Gediz Belediye Başkan aday adayları ve Belde Belediye Başkan aday adayları ile yemekte bir araya geldi. Yemekte, Gediz ve beldelerin AK Belediyecilikle buluşturularak Kütahya'da tarih yazılacağı vurgulandı. Aday adayları, birlik ve beraberlik içinde çalışarak 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde birinci parti olmayı hedeflediklerini belirtti. Gediz Belediye Başkan aday adaylarına çalışmalarında kolaylıklar dileyen İlçe Başkanı Osman Yılmaz, birlikteliğin güçlendirildiğini ifade etti.

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, aday adaylarıyla bir araya geldi
22.01.2024 - 12:35,
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Gediz Belediye Başkan aday adayları ve Belde Belediye Başkan aday adayları ile yemekte bir araya geldi.

Yemekte AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz, "Gediz ve beldelerimizi AK Belediyecilikle buluşturarak Kütahya'da tarih yazacağız" dedi.

Gediz'de AK Parti Belediye Başkan aday adaylarından birlik ve beraberlik örneği sergilendi. İlçe Başkanı Osman Yılmaz tarafından organize edilen programa Gediz Belediye Başkanı ve AK Parti Gediz Belediye Başkan aday adayı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan aday adayları Mehmet Erkan, Mesut Yörük, Gökler Belediye Başkan aday adayları Süleyman Ertürk, Kerim Şahin, Yenikent Belediye Başkan aday adayları Halil Karakaş, Ali Güneş, Eskigediz Belediye Başkan aday adayları Süleyman Demiray, Oğuz Akalan, Ercan Şimşek katıldı.

Başkan aday adayları AK Parti belediyeciliği ile büyük bir gelişme gösteren ve Kütahya'nın parlayan yıldızı olan Gediz'de, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde birinci parti olması amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını dile getirdiler.

Gediz Belediye Başkan aday adaylarına çalışmalarında kolaylıklar dileyen AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, "Gediz'de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu program ile birlikteliğimizi bir kez daha güçlendirdik. Aday adaylarımızla bir araya geldik. Bu demokrasi yarışında önemli olan Gediz'dir. Bütün aday adaylarımızla gece gündüz çalışacağız. Hepsine başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, aday adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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