 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı

Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları eski Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın vefatı üzerine boşalan Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı. Palaz, atama kararı sonrası görevine başladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı
17.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 13:41
Abone Ol

Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları eski Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın vefatı ile boş bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı.

Kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın yerine AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kollar Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından Gençlik Kolları Başkanı olarak Tunahan Palaz atandı. AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kollar Başkanı Eyüp Kadir İnan atama mesajında şu ifadelere yer verdi. "Balıkesir'imizde Hüseyin Murat Uysal Başkanımızın emanetini Tunahan Palaz kardeşimize teslim ettik. Hayırlı olsun. Hüseyin Murat'ın davası tüm yol arkadaşlarımıza emanettir. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tunahan Palaz, atama kararı sonrası görevine başladı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ataması yapılan Tunahan Palaz'ı kutlayarak, görevinde başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Murat Uysal, Balıkesir, AK Parti, Gençlik, Partiler, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı - Son Dakika


15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı

Son Dakika
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:15:59. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement