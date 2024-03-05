AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı: CHP\'nin İzmir adayları kendilerine oy kullanamaz

Politika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir'de birçok ilçede gösterdiği adayların kendilerine oy kullanamayacağını öne sürdü.

İnan, yaptığı açıklamada seçim çalışmaları kapsamında Çeşme'de MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile toplantıya katıldıklarını, Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

Belediyeciliğin Cumhur İttifakı'nın işi olduğunu belirten İnan, adayları Esat Tanık ile Çeşme'ye nasıl hizmetlerin geldiğine herkesin tanık olacağını ifade etti.

CHP'nin ithal adaylarının kendilerine dahi oy veremeyeceklerini bildiren İnan, şunları kaydetti:

"CHP'nin çoğu adayının kendilerine oy kullanamayacağını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Çeşme. Çeşme'yi tanımayan, bilmeyen birisini bu milletin gözünün içine baka baka Çeşme'den aday gösterdiler. İthal aday çıkarttılar. Kendilerine oy dahi kullanamayacak bu ithal adaylara siz de oy vermeyin. Buradan aday gösterilen hanımefendi Urla'da düzen kuramayınca Çeşme'den ithal aday yapıldı. Çeşme'nin sokaklarını bilir mi dersiniz, hiç sanmam. Muhtarlarını tanır mı derseniz, hiç sanmam. Bu nedenle Urla'dan aday olmak isteyip Çeşme'den adaylığı kapanlara Çeşmelilerimizin bir ders vermesi lazım. Çeşme'ye 2 ay tatile gelip kalan 10 ayda Çeşme'den bihaber olanlardan belediye başkanı olmaz."