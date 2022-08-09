AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Türk Devletleri Teşkilatı dünyada farkındalık oluşturan bir teşkilat haline geliyor" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Türk Devletleri Teşkilatı dünyada farkındalık oluşturan bir teşkilat haline geliyor"

09.08.2022 01:15
AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Türk Devletleri Teşkilatı dünyada farkındalık oluşturan bir teşkilat haline geliyor"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi'nin 13.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi'nin 13. Toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üstlendiği sorumluluğun arttığını belirterek, "Bölgemizde ve dünyada giderek farkındalık oluşturan bir teşkilat haline geliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, başkanlık ettiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi'nin 13. Toplantısının ardından Kırgızistan Konsey Üyesi Medetkan Şerimkulov ile birlikte basın toplantısı düzenledi. TDT Aksakallar Konseyi'nin 13. Toplantısında, TDT'nin çalışmaları, üye ülkeler arasında yükselen işbirliği ve koordinasyonun daha da ileriye taşınmasına ilişkin konuları ele aldıklarını belirten Yıldırım, tavsiye kararlar oluşturup diplomatik kanallarla üye devletlere ileteceklerini söyledi.

Yıldırım, TDT'nin yıldan yıla büyüyerek güçlendiğine işaret ederek, "Üstlendiğimiz sorumluluk her geçen gün artıyor. Bölgemizde ve dünyada giderek farkındalık oluşturan bir teşkilat haline geliyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen İstanbul Zirvesi'nde alınan tarihi kararların hayata geçirilmesi yönünde atılan adımları değerlendirdiklerini dile getiren Yıldırım, toplantıda ayrıca Özbekistan'da yapılacak zirveye hazır hale getirilmesi gereken konuları müzakere ettiklerini aktardı. Yıldırım, "Vizyon 2040" belgesinin strateji uygulama planının hazırlık çalışmalarının tamamlandığını ve bunun Özbekistan zirvesinde onaylanacağını ifade etti.

Yıldırım toplantıda ayrıca ülkeler arasındaki ekonomik faaliyetlerin daha da geliştirilmesi ve Hazar geçişini kapsayan ulaşım yollarının teşvik edilmesi, engellerin azaltılması, kuzey ve güneye kıyasla süre yönünden cazip olan bu koridorun en etkin şekilde faaliyete geçirilmesi için yapılacak çalışmaları da ele aldıklarını kaydetti.

"Bu nişan benim için onur meselesi"

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Yıldırım görüşmede Cumhurbaşkanı Caparov'un kendisine devlet nişanı takdim ettiğini belirterek, "Bu nişan benim için bir onur meselesi. Kırgızistan vatandaşı olmayanlara verilen önemli bir nişan. Çok teşekkür ediyorum." dedi. - BİŞKEK

YORUMLAR
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'Aksakallar Konseyi 14. Toplantısı' kasımda Özbekistan'da yapılacak 'Aksakallar Konseyi 14. Toplantısı' kasımda Özbekistan'da yapılacak Kırgızistan'da Türk Aksakalı Binali Yıldırım'a devlet nişanı verildi Kırgızistan'da Türk Aksakalı Binali Yıldırım'a devlet nişanı verildi
Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Kırgızistan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: 'Türk Devletleri Teşkilatı dünyada farkındalık oluşturan bir teşkilat haline geliyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Türk Devletleri Teşkilatı dünyada farkındalık oluşturan bir teşkilat haline geliyor" - Son Dakika
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