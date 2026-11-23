AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün gurur duyduğumuz her adımın arkasında, dün bize inanan öğretmenlerimiz var. Göklerde süzülen KAAN'ın mühendisinde, yerli gururumuz Togg'un ustasında, uzaydaki gözümüz uydularımızda ve şehir hastanelerimizde şifa veren hekimlerimizde hep sizlerin emeği var, her başarıda iziniz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, 'İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır.' Geleneğimize ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız."

Faruk Acar, paylaşımında Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan bir videoya da yer verdi.

Videoda, bir öğretmenin KAAN, Togg ve şehir hastaneleri gibi projelerde imzası bulunan öğrencileriyle duyduğu gurur anlatıldı. Videoda, "Bugün gurur duyduğumuz her başarının ardında bize inanan öğretmenlerimiz var." ifadesi de yer aldı.