AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Niğde'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bizim, sermaye piyasalarında oluşan tabloyla ilgili de tavrımız net. Gerek belediyelerdeki yolsuzluklarla gerek borsa oyunlarıyla kim milletin hakkına, hukukuna el uzatırsa karşısında devleti bulur." dedi.

Acar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Niğde İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

AK Parti'nin çeyrek asrı geride bıraktığını anımsatan Acar, 25 yılın, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden sanayiye, savunmadan enerjiye eser üretme yılları olduğunu belirtti.

Faruk Acar, parti olarak ulaştıkları noktayla yetinmediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı"nın kapısını aralamaya devam ettiklerini vurguladı.

Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Acar, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in kuzeyinde savaş sürüyor. Orta Doğu'da kan durmuyor. Böyle bir coğrafyada Türkiye, hem kendi evini sağlamlaştırıyor hem de bölgesine istikrar taşıyor. Türkiye, Gazze'de ateşkes, Ukrayna'da barış, Suriye'de toprak bütünlüğü için canhıraş çabalıyor. Nitekim Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu iradeyi bir kez daha ortaya koydu, mazlumun sesi oldu. Aynı kürsüde soykırımcı Netanyahu ise ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef aldı ama hakikat, Netanyahu rahatsız oluyor, korkuyor diye değişmeyecek. Gazze'nin ve tüm mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Şunu açıkça söyleyelim, Türkiye'nin sesi bu kadar gür çıkıyorsa, arkasında güçlü bir irade ve güçlü bir savunma sanayisi olduğu içindir. Çelik Kubbe'den KAAN'a, KIZILELMA'dan TCG Anadolu'ya kadar her projemiz, milletimizin kendi imkanlarıyla ayakta durabileceğinin ispatıdır."

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Acar, Türkiye'nin yarım asır boyunca terörün acısını yaşadığını dile getirdi.

Milletin büyük bedeller ödediğine değinen Acar, "Bugün inşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefine yürüyoruz. Bu yürüyüş, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve devletimizin kurumlarının gözetiminde ilerliyor. Silahlar bırakılacak, örgüt sona erecek. Bunu güvenlik kurumlarımız tespit edecek, Milli Güvenlik Kurulumuz onaylayacak. Şehidimizin, gazimizin, şehit yakınlarımızın hakkı asla göz ardı edilmeyecek." diye konuştu.

Acar, büyük hedefe odaklandıkları süreçte siyasi tablonun da ortada olduğunu belirterek, muhalefetin bölünmeler ve iç tartışmalar yaşadığını ifade etti.

"Biz yanlış yapanı savunmayız"

Muhalefetin yönettiği şehirlerde vatandaşa hizmet yerine reklam ve algı ürettiğini savunan Acar, şöyle devam etti:

"Milletimiz bunların hepsini görüyor, hiçbirini gözden kaçırmıyor. Bizim, sermaye piyasalarında oluşan tabloyla ilgili de tavrımız net. Gerek belediyelerdeki yolsuzluklarla, gerek borsa oyunlarıyla kim milletin hakkına, hukukuna el uzatırsa karşısında devleti bulur. Biz yanlış yapanı savunmayız, masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakırız. Esas garip olan, kendi çevresindeki ağır suçlamalara sessiz kalanların, bize kendilerince ahlak dersi vermeye kalkması. Daha önce de söyledik kendi kirini örtmek için devlet kurumlarına saldıranların, şimdi bu kadar heyecanlanmasına gerek yok. Hukuk işliyor, devlet üzerine düşeni yapıyor. Partimiz de gerekli adımları attı, atıyor."

Siyasetin böyle dönemlerde sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Acar, "Toplumsal kaygıyı büyütmek, yatırımcıyı tedirgin etmek kimseye fayda sağlamaz. Türkiye'nin güçlü finansal yapısı ve üretim kapasitesi, geçici dalgalanmaların çok ötesinde bir zemine oturuyor. Ekonomide istikrarı, üretimi ve vatandaşımızın alım gücünü korumayı önceliğimiz olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Faruk Acar, toplantının ardından şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve babaevini ziyaret etti.