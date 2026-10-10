AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: "Yanlışa düşenin bu çatıda yeri yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Makamı, mevkisi, yetkisi kim olursa olsun bu kutlu kadronun içerisine tek bir kara lekeyi getirmeye bizim hakkımız yok. Yanlışa düşenin bu çatıda yeri yok" dedi.

Büyükgümüş, Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen AK Parti İstanbul Pendik İlçe İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. İhlas Armutlu Tatil Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partilerinin siyasi hedeflerinin kişisel makam ve mevki elde etmek olmadığını belirterek, büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet etmek için siyaset yaptıklarını söyledi.

"Esas olan büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet etmek"

AK Parti'nin belediye başkanlığı, milletvekilliği veya bakanlık gibi makamlara ulaşmak amacıyla kurulmuş bir siyasi hareket olmadığını ifade eden Büyükgümüş, "Bizim derdimiz, bizim mücadelemiz, büyük ve güçlü Türkiye ideali olarak ifade ettiğimiz, son seçimlerimizde Türkiye Yüzyılı hedefleri diyerek çıtayı çok daha yüksek bir mertebeye taşıdığımız hedeflerimizi gerçekleştirmektir" diye konuştu.

Yol, hastane, baraj ve okul yatırımlarının yanı sıra belediye hizmetleriyle vatandaşların refah ve huzurunu artırmak için çalıştıklarını kaydeden Büyükgümüş, yapılan hizmetlerin ve siyasi çalışmaların büyük ve güçlü Türkiye idealine katkı sunması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Büyükgümüş, Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasını, dünya mazlumlarına umut olmasını ve adalete dayalı bir düzenin kurulmasına katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti.

"Hiç kimsenin ayrıcalığı yok"

Konuşmasında siyasi sorumluluk ve hesap verebilirlik konusuna da değinen Büyükgümüş, hukuksuzluk yapan veya milletin kaynaklarına zarar veren kişiler hakkında gereken hesabın sorulacağını ifade etti. Yaşanan olumsuzluklarda ihmali ya da kastı bulunanların tespit edilmesi gerektiğini belirten Büyükgümüş, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve ilgili yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirileceğini söyledi. Büyükgümüş, "Makamı, mevkisi, yetkisi kim olursa olsun bu kutlu kadronun içerisine tek bir kara lekeyi getirmeye bizim hakkımız yok. Bizim arkamızda milletin, mazlumların duası, umudu var. Bunun için siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Parti içerisinde yanlış yapanlara müsamaha gösterilmeyeceğini dile getiren Büyükgümüş, teşkilatın birlik ve beraberliğini koruyarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.

"Yalan ve iftiralara karşı uyanık olacağız"

Konuşmasının devamında siyasi tartışmalara ve kamuoyuna yansıyan iddialara değinen Büyükgümüş, geçmişte yaşanan ses ve görüntü kayıtları tartışmalarını hatırlatarak, bazı siyasi açıklamaların ve suçlamaların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İftira ve karalama girişimlerine karşı mücadele edeceklerini belirten Büyükgümüş, "Biz dün kahraman dediğimize bugün hain diyen bir ahlaka sahip değiliz. Bizim bir istikametimiz var. Devleti yönetirken de teşkilat çalışmalarımızı yaparken de hep bu istikamette ilerleriz" dedi.