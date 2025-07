AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş\'ten "AK Parti 32. İstişare Kampı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Milletimizin kardeşlik iklimine adım attığı bu yeni süreç, hepimiz için yeni bir umut, yepyeni bir başlangıçtır. Biz de bu çağrıya kulak veriyor, evimizi şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Her evde bir bayrak dalgalansın, her pencereden birlik ve kardeşlik görünsün." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin her sokağının, caddesinin, her hanesinin ay yıldızlı bayrakla donatılması çağrısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde tarihi dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Liderimiz, '41 yıllık parantez kapanmaktadır.' diyerek, terörsüz bir Türkiye'nin kapılarının ardına kadar aralandığını ifade etti. Milletimizin kardeşlik iklimine adım attığı bu yeni süreç, hepimiz için yeni bir umut, yepyeni bir başlangıçtır. Biz de bu çağrıya kulak veriyor, evimizi şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Her evde bir bayrak dalgalansın, her pencereden birlik ve kardeşlik görünsün. Bugün bayrak asmak, yalnızca sembol değil, birliğe, kardeşliğe ve terörsüz Türkiye'ye olan inancımızın en güçlü ifadesidir. Hadi, bu sevince hep birlikte ortak olalım. Her mahalleyi, her sokağı ay yıldızla süsleyelim."

Büyükgümüş, paylaşımında pencereye asılı Türk bayrağının görseline de yer verdi.