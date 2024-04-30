AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan\'dan 1 Mayıs Mesajı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, emeğin en büyük değer, alın terinin ise ilerlemenin ve kalkınmanın en önemli gücü olduğuna inandıklarını belirtti.

Türkiye'nin gelişmesi ve sosyal refahın arttırılması için üretimin önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Üreten, ülkemizin gelişmesi, sosyal refahın artırılması için çalışan işçi ve emekçilerimizin her katkısını büyük Türkiye fotoğrafının en anlamlı parçalarından biri olarak görüyor ve çok değerli buluyoruz. Asırlardır çeşitli toplumlara örnek ve ilham olan medeniyetimizde ve sosyal hayatımızı düzenleyen kültürümüzde emeğin yeri ayrıcalıklı, emeğe hürmet ise önemlidir. Sosyal politika anlayışımızın temelini 'insan' oluşturmaktadır ve birinci önceliğimiz de insana hizmettir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kazanımlarının artırılması noktasında tarihi nitelikte adımlar attık." ifadesini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçiler için iyileştirmeler yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstihdam alanlarını genişletirken yılların meselelerini birer birer çözüme kavuşturduk. Emeğin korunması, çalışma barışının sağlanması, adil bir çalışma ortamının tesis edilmesi, toplumda refah seviyesinin yükselmesi için son 22 yıllık dönemde çok önemli adımlar attık, bugün de aynı anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her alanda yıldızının parlayacağına inandığımız Türkiye Yüzyılı, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı olacaktır. Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde daha güçlü, kapsayıcı, sürdürülebilir bir sosyoekonomik kalkınma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Çalışma hayatında mevcut durumun ve geleceğe dair vizyonun ele alındığı, yeni hedeflerin ve politikaların ortaya konulduğu, tüm tarafların katılımı ve katkılarıyla kapsamlı bir istişare ortamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen 13. Çalışma Meclisi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Karaaslan, Samsun ve ülke genelinde var gücüyle çalışan, alın terini yüce bir değere dönüştüren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten tebrik ettiğini aktardı.