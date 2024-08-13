Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti, Türkiye'nin ve milletin partisidir. Reformist anlayışıyla adaletten güvenliğe, eğitimden sağlığa, çevreden şehirciliğe, ulaştırmadan altyapıya her alanda Türkiye'yi geleceğe hazırlayan partidir." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, partisinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, demokrasiyi güçlendiren ve milli iradeyi esas alan uygulamalarla Türkiye siyasetine damgasını vurduğunu belirten Karaaslan, partinin eser ve hizmet anlayışıyla 23 yılda Türkiye'nin her alanda çok büyük kazanımlar elde ettiğini hatırlattı.

Bugün de şehirleri geleceğe hazırlamayı, Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmayı, her alanda kalkınma anlayışıyla millete hizmet etmeyi sürdürdüklerini aktaran Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan Türkiye'nin son 22 yılına damgasını vuran, Cumhuriyet tarihinin enleri olarak ifade edilebilecek sayısız eseri ülkenin her karışına kazandırırken, bir yandan da partinin yürüyüşüne engel olmak, Türkiye'nin ilerlemesinin önünü kesmek isteyen odaklar ve bunların oyunlarıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Karaaslan, Türkiye'yi 22 yılda çok ileri bir noktaya taşıdıklarını, istikametlerini ve projelerini milletle belirleyip bu yolda milletle yürüdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizi, büyüyen, gelişen, güçlenen, küresel meselelerin çözümünde arabuluculuğu ve inisiyatifi talep edilen bir ülke haline getirdik. Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle milletimize, Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonunu armağan ettik, somut hedeflerimizle bu vizyona güç kattık. İçinde bulunduğumuz dönemin, milletimizin destekleriyle bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz bir dönem olacağına inancımız tamdır. AK Parti, Türkiye'nin ve milletin partisidir. Reformist anlayışıyla adaletten güvenliğe, eğitimden sağlığa, çevreden şehirciliğe, ulaştırmadan altyapıya her alanda Türkiye'yi geleceğe hazırlayan partidir."

"AK Parti, sayısız icraatın partisi oldu"

AK Parti'nin teşkilatlarıyla kurduğu güçlü bağla var olan, milletin güveni ve sevgisiyle yoluna devam eden bir siyasi hareket olduğunun altını çizen Karaaslan, AK Parti'nin, milletin talepleri doğrultusunda kendisini güncelleyen, tecrübe ve yeniliğin uyumuyla yenilenen bir parti olduğunu vurguladı.

Karaaslan, Türkiye'nin tüm illerini eser ve hizmetlerle buluşturan AK Parti'nin, Türkiye için güvenin ve istikrarın teminatı, millet için büyük umutların, şehirler için sayısız icraatın partisi olduğunu aktardı.

Geleceğin partisi AK Parti'nin, kadınlarla, gençlerle, her kademede büyük bir özveriyle çalışan tüm teşkilat mensuplarının gayretleriyle her geçen gün büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Karaaslan, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev alanlara ve desteğini sürdüren millete şükranlarını sundu.

"Kadını, güçlendiren politikaları hayata geçirdik"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yayımladığı mesajda, AK Parti'nin 23 yıllık hikayesinde kadınların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu belirtti.

Yasaklarla mücadele ve eğitime tam erişim başta olmak üzere kadınların temel haklarının AK Parti'nin en önemli çalışma alanı olduğunu anlatan Keşir, Anayasa'dan İş Kanunu'na, TCK'den Medeni Kanunu'na kadar devrim niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Keşir, 2001'de sadece yüzde 13 olan kız çocuklarının üniversiteye yerleşim oranının bugün yüzde 51'e ulaştığına, kamuda kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak hem kadını hem aileyi güçlendiren politikaları hayata geçirdik. Birini diğerine tercih etmedik. Çünkü AK Parti dikotomik düşüncenin aksine hem, hem de diyebilen yegane partidir. TBMM'de 1935'ten bu yana 4,1'in üzerine asla çıkmayan kadın milletvekili oranı yine AK Parti ve Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla sürekli artmaktadır ve bugün yüzde 20'ye ulaşmıştır. 5,5 milyon kadın üyesi ve 600 binden fazla aktif teşkilat çalışanıyla AK Parti aynı zamanda bir kadın hareketidir. Kadını siyasetin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi haline getiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşları olarak, 23 yıldır olduğu gibi 81 il, 922 ilçede ülkemizin her sokağına izimizi bırakmaya devam edeceğiz."