AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye’ye ulaşmanın adıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, " Türkiye Yüzyılı, dünyaya Ankara penceresinden bakan ve kainatı Türkçe okuyan aziz milletimizin yeniden doğuşudur. Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın, terörle mücadeleye aktarılan kaynağın bundan sonra üretime, istihdama, bilgiye ve teknolojiye aktarılmasının adıdır" dedi.

AK Parti Ordu İl Başkanlığında Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında, "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" ve "Terörsüz Türkiye" temalarıyla basın toplantısı düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti'nin en önemli özelliklerinden birinin güçlü bir teşkilat yapısına sahip olması ve seçimden seçime değil, sürekli milletle iç içe olması olduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı'nın yalnızca siyasi bir hedef olmadığını belirten Demir, bunun Türk milletinin ekonomik, askeri, ticari, bilimsel ve teknolojik hedeflerinin adı olduğunu ifade etti. Demir, "Türkiye Yüzyılı, dünyaya Ankara penceresinden bakan ve kainatı Türkçe okuyan aziz milletimizin yeniden doğuşudur. Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın, terörle mücadeleye aktarılan kaynağın bundan sonra üretime, istihdama, bilgiye ve teknolojiye aktarılmasının adıdır. Türkiye Yüzyılı, iç cephesini tahkim ederek terörsüz bölgeye ulaşmanın adıdır" diye konuştu.

"Dünyadaki mazlumlara milletimizin şefkat elini ve kudret şemsiyesini taşımanın adıdır"

Türkiye Yüzyılı'nın Türkiye'nin dünyadaki konumuyla ilgili hedefler de içerdiğini belirten Demir, "Türkiye Yüzyılı, Arakan'dan Türkistan'a, Gazze'den Afrika'ya kadar dünyadaki mazlumlara milletimizin şefkat elini ve kudret şemsiyesini taşımanın adıdır. Türkiye Yüzyılı, savunma sanayinde, tarımda ve ulaşımda daha ileri bir Türkiye hedefinin adıdır. Şehirlerini afetlere karşı dirençli hale getirmiş, çevreci ve sıfır atık anlayışıyla donanmış, akıllı yaşam alanları inşa etmiş bir misyonun adıdır" ifadelerini kullandı.

"25 yılda, 200 yılda yapılamayacakların yapılmasının başarılmasının yeri AK Parti'dir"

AK Parti'nin siyasi anlayışına da değinen Demir, siyaseti hizmetle bütünleştirdiklerini söyledi. Demir, "Siyasete başladığımızda bu ülkeye kazandırdığımız çok önemli başarılarımız oldu. Bunlardan birincisi, siyaseti hizmetle bütünleştirdik. Biz AK Partililer olarak siyaseti ancak ve ancak millete hizmet etmenin aracısı olarak düşündük. Bu yolda tek hedefimiz insanların ve milletimizin refahını ve mutluluğunu artırabilmekti. Bunun için gayret gösterdik ve 25 yılda yaptığımız çalışmalarla bunu bütün dünyaya gösterdik. Hizmet deyince AK Parti, yerel yönetimler deyince hizmet anlayışı AK Parti. 25 yılda, 200 yılda yapılamayacakların yapılmasının başarılmasının yeri AK Parti'dir" şeklinde konuştu.

"Devlet ile millet arasındaki engelleri kaldırdık"

AK Parti döneminde devlet ile millet arasındaki bağın güçlendirildiğini ifade eden Demir, "Bir başka başarımız, biz milletle devleti bütünleştirdik, devleti milletin hizmetkarı yaptık. AK Parti'den önce kamu kurumlarıyla temasa geçmenin vatandaşlarımız açısından ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Millet iradesinin iktidar olmasıyla birlikte milletin ve sistemin önündeki bütün aracı aparatları kenara çekerek olması gereken hale getirdik. Devletin bütün kamu kurumlarını millete hizmetin aracısı olarak konumlandırdık ve bunun önündeki engelleri kaldırdık. Bir şey daha gerçekleştirdik, siyasete itibar kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Yeniden tarih yazılıyor"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Görüldüğü gibi tarih yeniden yazılıyor. Dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çok güzel çalışmalara hem bölgede hem dünyada bir istikrar unsuru halindeyiz. Onun için biz partiden öte, aynı zamanda mazlum ülkelere örnek olan davranışlarıyla kurtuluşun da temsilcileriyiz" dedi.

Programa Ordu'da ve farklı illerden sorumlu AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.