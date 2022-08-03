AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

03.08.2022 15:51
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve beraberindeki parti heyet, AK Parti Genel Merkezince düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Gürsu ilçesinde esnafı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve beraberindeki parti heyet, AK Parti Genel Merkezince düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Gürsu ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ala, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 gün boyunca devam edecek etkinliklerde vatandaşlarla iç içe olacaklarını söyledi.

Partisine mensup tüm milletvekillerinin şu an sahada olduğunu ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ala, "Vatandaşlarımızı dinliyorlar. Biz de çözüm önerilerimizi, değerlendirmelerimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Onların bize iletmek istediklerini dinliyoruz. Yani bu vatandaşlarımızla kucaklaşma projesidir." dedi.

Vatandaş ile bağlarını koparmadan sahada hep birlikte olacaklarını ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Biz vatandaşın kurduğu bir partiyiz. Onların bize istikamet vermesinin dışında da başka istikamet verenleri tanımayacağız. Böylece Türkiye'yi güzel yöneteceğiz. Dünyada da gerçekten büyük devlet olarak inisiyatif alıyoruz. Dünyadaki sorunların çözümüne de katkıda bulunuyoruz. Herkes birçok sorununu dile getirebilir. Şu ana kadar 20 yıldır AK Parti'nin ortaya koyduğu siyaset tarzı problemleri çözen siyaset tarzıdır. Bizim sorun çözme kapasitemiz büyüktür ve bugüne kadar ki birçok sorunu çözdük. Milletimizin yaşadığı ve karşılaşacağı sorunları çözecek olan da AK Parti'dir."

Alternatifler üzerinde çalışarak milletin lehine olabilecek en iyi çözümleri bulma yolunda gayret sarf edeceklerini vurgulayan Ala, "Bugüne kadar ki çabalarımızın üstüne o tecrübelerle elde ettiğimiz bilgilerle bugün yeni bir tarzla vatandaşla buluşuyoruz. Şu an her yerde hep birlikteyiz." diye konuştu.

Ala'ya AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer partililer eşlik etti.

YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Muş, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması Ticaret Bakanı Muş, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması AK Parti İzmir'de 'Türkiye'nin Kazanımları ve 2023'ün Önemi' programı Konak'tan başladı AK Parti İzmir'de 'Türkiye'nin Kazanımları ve 2023'ün Önemi' programı Konak'tan başladı
Kaynak: AA

AK Parti, Siyaset, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:35 Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek
15:31 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
15:13 NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak
15:07 Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçti
15:04 İzmir'de uyuşturucu bağımlısı şüpheli annesini ve kız kardeşini eve kilitleyerek yangın çıkardı!
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:56 ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:53:20. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement