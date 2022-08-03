AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve beraberindeki parti heyet, AK Parti Genel Merkezince düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Gürsu ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ala, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 gün boyunca devam edecek etkinliklerde vatandaşlarla iç içe olacaklarını söyledi.

Partisine mensup tüm milletvekillerinin şu an sahada olduğunu ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ala, "Vatandaşlarımızı dinliyorlar. Biz de çözüm önerilerimizi, değerlendirmelerimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Onların bize iletmek istediklerini dinliyoruz. Yani bu vatandaşlarımızla kucaklaşma projesidir." dedi.

Vatandaş ile bağlarını koparmadan sahada hep birlikte olacaklarını ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Biz vatandaşın kurduğu bir partiyiz. Onların bize istikamet vermesinin dışında da başka istikamet verenleri tanımayacağız. Böylece Türkiye'yi güzel yöneteceğiz. Dünyada da gerçekten büyük devlet olarak inisiyatif alıyoruz. Dünyadaki sorunların çözümüne de katkıda bulunuyoruz. Herkes birçok sorununu dile getirebilir. Şu ana kadar 20 yıldır AK Parti'nin ortaya koyduğu siyaset tarzı problemleri çözen siyaset tarzıdır. Bizim sorun çözme kapasitemiz büyüktür ve bugüne kadar ki birçok sorunu çözdük. Milletimizin yaşadığı ve karşılaşacağı sorunları çözecek olan da AK Parti'dir."

Alternatifler üzerinde çalışarak milletin lehine olabilecek en iyi çözümleri bulma yolunda gayret sarf edeceklerini vurgulayan Ala, "Bugüne kadar ki çabalarımızın üstüne o tecrübelerle elde ettiğimiz bilgilerle bugün yeni bir tarzla vatandaşla buluşuyoruz. Şu an her yerde hep birlikteyiz." diye konuştu.

Ala'ya AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer partililer eşlik etti.