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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz"

27.12.2021 15:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz"ÇORUM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir; "Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz"

ÇORUM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir; "Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti çalışmaları kapsamında Çorum'a geldi. İlk olarak Sungurlu ilçesini ziyaret eden Kandemir, burada partisinin ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanları ile bir araya geldi. Daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanlığı'na geçen Kandemir, burada partililere hitap etti.

Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini dile getiren Kandemir, "Her defasında önümüze yeni bir engel koyuyorlar. Zannediyorlar ki bu milletin irfanı dümenin başında duran lideri o engelin önüne gelecek ve pes edecek. Bunlar Tayyip Erdoğan'ı tanımıyorlar. AK Parti kadrolarını bilmiyorlar. Bunlar bu milleti tanımıyorlar. Bizler 15 Temmuz'da, her krizde, darlıkta birbirine sarılarak, birbirine güvenerek, birlikte dua ederek zorluları aşmış bir milletiz" dedi.

"Önümüzdeki sene bolluğu, bereketi tadacağız"

Ekonomik bağımsızlık savaşı verildiğini dile getiren Kandemir, "Kurtuluş Savaşı yaşamış bir milletiz. Şimdi ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Yüreğiniz ferah olsun. Gönlünüz rahat olsun. Cumhurbaşkanımız ne yaptığını biliyor. Allah'ın izniyle önce yazın hissedeceğiz. Önümüzdeki sene bolluğu bereketi tadacağız. 2023 yılında sandıkları patlatınca Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızı Nisan ayında Çorum'da misafir edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Çorum'a gelmesinin planlandığını açıklayan Kandemir, "Milletvekillerimiz köylerde güçlü olduğumuzu söyledi. Merkezde bir daha milletimiz teveccüh gösterdi emaneti belediye başkanımıza AK Parti'ye verdi. Oda gece gündüz çalışıyor. Gayret ediyor. Teşkilatımız da sıkı durursa, el ele verirsek inşallah 2023 yılında Çorum Türkiye birincisi olacak. Bugün güzel bir karşılama yaptınız. İnşallah Nisan ayında Cumhurbaşkanımızı burada misafir edeceğiz. Orada da Çorum inşallah nasıl bir 2023'e kavuşacak onu hissettirecek bize" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde Kandemir'e AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz

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Erkan Kandemir, Bağımsızlık, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: 'Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz" - Son Dakika
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