AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Çorum Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kandemir, ziyarette Aşgın'dan, belediyenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin, CHP belediyecilik anlayışıyla AK Parti belediyecilik anlayışını daha yakından kıyaslama imkanı bulduğunu ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Biz bazı büyük şehirlerimizin belediye başkanlıklarını 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisine kaptırdık. Milletimizin teveccühü bu yönde oldu. Fakat gördük ki CHP'de değişen hiçbir şey yok. Elli sene öncesinde nereden bakıyorlarsa bugün oradan bakıyorlar. Bir de bizim arkadaşlarımızın belediyecilik örneklerine bakıyoruz. Hizmet nasıl yapılır, tevazu içinde gayret nasıl gösterilir adeta bunun yaşayan örnekleri. Tevazu içinde aşkla nasıl hizmet yapıldığını Çorum'da görüyoruz. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu konudaki gayretinize ve mücadelenize biz şahidiz. Sizleri yürekten tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz."

Ziyarete, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammet Çelik, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da katıldı.