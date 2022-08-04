AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti

04.08.2022 15:49
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Ardahan İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Ardahan İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kandemir, beraberindeki heyetle AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç'u ziyaret etti.

Kandemir, daha sonra teşkilat üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Ziyarete, Kandemir'e AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ile Kars ve Artvin illerinden partililer de eşlik etti.

Ziyaret sonrası Kandemir, parti binası önünde partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

AK Parti, Ardahan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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