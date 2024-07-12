AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Doğan Aydal\'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi

Politika

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yeniden Refah Partili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalarının hadsizlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider' sözleri en basit tabiriyle hadsizliktir. Siyaseti demokratik yarıştan iftira kampanyasına dönüştürenler, milletimizden hak ettiği cevabı mutlaka alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu aşağılık sözlerini kınıyor, kendisini edebe davet ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeri, aziz milletimizin yanı, aziz milletimizin gönlüdür."