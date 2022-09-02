AK Parti'li Yazıcı: Millet, sandığa giderken mutlaka muhasebe yapar - Son Dakika
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AK Parti'li Yazıcı: Millet, sandığa giderken mutlaka muhasebe yapar

02.09.2022 17:08
AK Parti'li Yazıcı: Millet, sandığa giderken mutlaka muhasebe yapar

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sakın endişeli olmayın.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sakın endişeli olmayın. Bu millet doğru yapar. Hayat pahalılığı adamın imkanlarını aşıyorsa eleştirecek ama bu millet; kimin vizyoner olduğunu, kimin iş göreceğini, kimin sorun çözeceğini sandığa giderken mutlaka muhasebesini yapar. O muhasebeye güvenelim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, partisinin Rize Merkez İlçe Başkanlığı 97'nci Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti'li Yazıcı, '6'lı masa'nın kendileriyle yarışa çıktığını belirterek, "6'lı masa, 6,5'lu masa olarak nitelenen kesimin referansı ne? Dile getirdiğiniz sorunları çözümleme bağlamında ne söylüyorsunuz, elinizde somut bir proje var mı? İktidara gelmek ümidi olmayan kişi, tarumar edercesine bol keseden savurur. Bütün borçları sileceğini, borçlu vatandaş bırakmayacağını söyleyebilir. Bu iktidara gelme ümidi olmayanın hesapsız söylemidir. İktidara talip olmak; sorumlu davranmayı gerektirir, mantıklı olmayı gerektirir. 'Nedir projeniz' dediğim zaman ne söylüyorlar? 'Geliyor gelmekte olan'. Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı" diye konuştu.

Sorumluluklarının fazla olduğunu kaydeden AK Parti'li Yazıcı, "Sakın endişeli olmayın. Bu millet doğru yapar. Hayat pahalılığı adamın imkanlarını aşıyorsa eleştirecek ama bu millet; kimin vizyoner olduğunu, kimin iş göreceğini, kimin sorun çözeceğini sandığa giderken mutlaka muhasebesini yapar. O muhasebeye güvenelim. Türkiye'nin 2023'teki bu önemli seçimi, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının son seçimi. Cumhuriyet, bu milletin en kıymetli kazanımıdır. Kurtuluş Savaşı, tarihe geçmiş dünyada en büyük başarıdır. Onu takiben cumhuriyet, en kıymetli kazanımıdır. Cumhuriyet, hepimizin. 100'üncü yılın son seçimi, yeni yüzyılın da ilk seçimi. Tarihsel bakımından da bu kadar anlamlı, önemli bir seçime doğru gidiyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Yazıcı: Millet, sandığa giderken mutlaka muhasebe yapar - Son Dakika

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