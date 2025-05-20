AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana\'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Adana İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaya, merkez Çukurova ilçesinde tarım işçileriyle bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Kaya, tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek adına yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Kaya, burada yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışının en önemli ayaklarından birinin emekçinin yanında yer almak olduğunu belirtti.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Özmen'in ailesine ziyarette bulunan Kaya, daha sonra bir engelli vatandaşla bir araya geldi.

Kaya, engelli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımı için hayata geçirilen çalışmaları anlattı.