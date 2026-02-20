AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu
20.02.2026 22:07
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta "Yeni Evim İlk İftarım" projesi kapsamında depremzede Özcan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta "Yeni Evim İlk İftarım" projesi kapsamında depremzede Özcan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Kaya, AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hak sahibi vatandaşlara teslim edilen Anka Toplu Konutları'nda (Ebrar Sitesi) Özcan ailesiyle iftar yaptı.

İftar sonrası aile üyeleriyle çay içip sohbet eden Kaya, ailenin taleplerini dinledi.

Kaya, AA muhabirine, deprem sonrası evleri yıkılan ve yeni konutlarına kavuşan vatandaşlarla 11 ilde 455 bin konutta iftar sofralarına konuk olduklarını belirtti.

Bakanlar, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve üç kademe teşkilat mensuplarıyla birlikte depremzede ailelerle iftar açtıklarını ifade eden Kaya, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremin ilk günü de Kahramanmaraş'ta bulunduğunu hatırlatan Kaya, "Ebrar Sitesi'nin küllerinden yeniden doğan 'Anka' ismi verilen Anka Toplu Konutları'nda bir iftar sofrasına konuk olduk. Sonrasında da başka bir hanede çay içtik. Biz acılarını, yaralarını saran büyük ve güçlü bir milletiz. Bu yaşadığımız büyük afet, gerçekten başka hiçbir ülkenin bu kadar kısa zamanda yaralarını sarabilmesi mümkün değildi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle birlikte çok büyük ve güçlü bir devlet ve yaralarımızı bir bir sardık, bugünlere geldik." diye konuştu.

Ziyaret ettikleri evde 4. sınıf öğrencisi Begüm Özcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kaleme aldığı mektubu okumasının kendilerini duygulandırdığını dile getiren Kaya, insanların yeniden ayağa kalktığını ve umutla hayata tutunduğunu görmenin büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da deprem sonrası yeni konutlarına yerleşen vatandaşlarla iftarda bir araya geldiklerini belirterek, yaşanan acıların ardından mahallelerde yeniden normalleşmenin başladığını ve sokaklarda çocuk seslerinin duyulmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Ev sakinlerinden 4. sınıf öğrencisi Begüm Özcan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını ve mektubunu kendisine okumak istediğini söyledi.

Kaya, ziyaretin ardından evdeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

