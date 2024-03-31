AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, paylaşılan anketler ve yayınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bugün yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği yok - Son Dakika
Kırklareli'nde bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların saat 17.00 itibarıyla kapanması ile oy sayma işlemi başladı. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi sona erdi ve şu anda oy sayma işlemi devam ediyor.
Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanılan 3 bin 656 sandıkta sayımlar başladı. Nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından tüm kardeşlerinden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamalarını ve milletin iradesine sahip çıkmalarını önemle rica etti.
Uşak'ta mahalli idareler genel seçimleri için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oy sayımı başladı ve güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor.
Hatay'da yapılan yerel seçimlerde sandıkların yüzde (?) açıldı. Verilere göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde (?), CHP adayı Lütfü Savaş (?) ve Türkiye İşçi Partisi adayı Gökhan Zan (?) oranında oy aldı. 2019 yerel seçimlerinde ise Hatay Büyükşehir Belediyesini CHP adayı Lütfü Savaş kazanmıştı.
İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlanarak oy sayma işlemlerine geçildi. Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kurulan 10 bin 721 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sonra erdi. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu kentte sandıklar açılmaya başlandı. Tasnif işlemlerinin ardından başlanılan oy sayma işlemi sürüyor.
31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi. Doğudaki 32 ilde saat 16.00, batıdaki 49 ilde ise saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı ise sandıkların kapanmasının ardından başladı. Oy verme süresi bitmesine rağmen sırada bekleyenler, sandık kurulu başkanları tarafından tespit edilerek, oy kullanmaları sağlanacak. Seçim yasakları ise gece 24.00'e kadar devam edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye genelinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandığa giden yurttaşlara teşekkür etti. Özel, ayrıca sandık görevlilerine, müşahitlere ve gönüllülere kolaylıklar diledi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu'nda oyunu kullandı ve vatan, millet, devlet ve şehir için hayırlı olmasını temenni etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Yenimahalle semtinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanarak yerel seçimlere katıldı.
Bugün yapılan yerel seçimlerde Türkiye, 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Şanlıurfa'da açılan sandıkların yüzde (?) oranında sonuçlar açıklandı. AK Parti adayı Zeynekl Abidin Beyazgül yüzde (?) oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar ise (?) oy aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?