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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bugün yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği yok - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bugün yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği olmadığını belirtti. Şen, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

31.03.2024 17:54  Güncelleme: 17:56
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, paylaşılan anketler ve yayınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mustafa Şen, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bugün yayınlanan anketlerin bilimsel geçerliliği yok - Son Dakika

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