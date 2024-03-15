AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programına katıldı.
Çelik, Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen iftarda, vatandaşların ramazanlarını tebrik etti, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman'a destek vermelerini istedi.
İleriki süreçte bir Ramazan Bayramı bir de 31 Mart'ta "demokrasi bayramı" olduğunu ifade eden Çelik, "Ceyhan'da 31 Mart'ta çifte düğün yapacağız. Bir düğün Erol Kahraman için, öbür düğün Fatih Mehmet Kocaispir için. Üçlü düğün yapalım, bir de İl Başkanımız Ozan Gülaçtı için. Erol Kahraman'ı başkan yapıyoruz. Fatih Kocaispir'i başkan yapıyoruz. Böylece Ceyhan'ı çifte dikişle hep beraber geleceğe hazırlıyoruz." dedi.
Konuşması sırasında platformdan inip alanı gezen Çelik, bir sandalye üzerine çıkarak sözlerine devam etti.
Çelik, seçime çok az bir zaman kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"31 Mart akşamı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Ceyhan'ı hediye edeceğiz. 31 Mart akşamı Sayın Cumhurbaşkanımıza diyeceğiz ki 'Sayın Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk Ceyhan'da Erol Kahraman'ı başkan yaptık. Sözümüzü bir daha tuttuk Fatih Kocaispir'i başkan yaptık'. 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ceyhan'ı hediye edeceğiz. 31 Mart akşamı hemşehrimiz Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli Bey'e Ceyhan'ı hediye edeceğiz. 31 Mart akşamı Ceyhan'ı geleceğin yüzyılına hazırlamak için hep beraber koşturacağız. Kahraman başkan olduğunda Kocaispir başkan olduğunda ben de sonuna kadar onların yanında olacağım ve hep beraber onlarla birlikte Ceyhan'ımız için hizmet etmeye devam edeceğiz."
Çelik, bazı muhalefet adaylarının "Seçilirsem seçimden sonra AK Parti'ye geçeceğim." dediğini dile getirerek, vatandaşların buna kanmamalarını istedi.
Konuşmasının ardından Ömer Çelik, iftara katılanlara bir süre yemek dağıttı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Adana'da iftar programına katıldı - Son Dakika
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