AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 64. yılında Adnan Menderes\'i anma mesajı paylaştı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılında, merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını rahmetle andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk demokrasi tarihine lanetli bir gün olarak geçen 27 Mayıs darbesinin 64. yıl dönümünde, demokrasimizin değerleri konusundaki hassasiyetlerimizin daha güçlü olması gerektiğini ifade ediyoruz. Şehit Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.