AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Türkiye\'nin geleceğini büyütmeye devam ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'nin geleceğini büyütmeye devam ediyoruz. Kara vatanımızda, mavi vatanımızda olduğu gibi her alanda Türkiye'yi her gün daha ileri bir noktaya götürmeye devam ediyoruz." dedi.
Çelik, partisinin merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'i ve Yüreğir Belediyesi Başkan adayı Halil Nacar'ın seçileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na Yüreğir ilçesinde her zaman en güçlü desteğin verildiğini belirten Çelik, bundan sonra da en güçlü işlere imza atılacağına emin olduğunu ifade etti.
Çelik, kendilerine verilen destek sayesinde Türkiye'de demokrasiyi büyütmeye devam ettiklerini vurgulayarak "Türkiye'nin geleceğini büyütmeye devam ediyoruz. Kara vatanımızda, mavi vatanımızda olduğu gibi her alanda Türkiye'yi her gün daha ileri bir noktaya götürmeye devam ediyoruz. İnşallah uyguladığımız ekonomik programla enflasyonun önümüzdeki dönemde hızla aşağıya gittiğini, çalışanımız, emekçilerimiz, kadınlarımız, işçilerimiz, esnaflarımız için daha güzel gelişmelere Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde imza atacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.
"Karşımızdakiler kirli pazarlık sezonunu tekrar açtılar"
Son seçimde karşılarındakilerin "kirli ittifak" içine girdiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:
"Şimdi biz seçime giderken, bir kere daha eser siyaseti, hizmet siyaseti dönemini açarken karşımızdakiler kirli pazarlık sezonunu tekrar açtılar ama bir kere daha bu kirli pazarlıklara en güçlü cevabı siz vereceksiniz. Bir kere daha bu yalan dolan siyasetini sandığa siz gömeceksiniz. Bir kere daha sirk cambazlarını sandığa siz gömeceksiniz. Cumhurbaşkanı'mız, önümüzdeki dönemi 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan etti. 'Türkiye Yüzyılı' demek şehirlerin, Adana'nın, Yüreğir'in yüzyılı demek. Onun için bugün size eşlik eden bu küçük çocuklara, evlatlarımıza daha iyi bir ülke, Adana, Yüreğir bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Çelik, büyük hizmetlere ve eserlere imza attıklarını ancak bunların yeterli olmadığını, ileriki dönemde daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'a destek isteyen Çelik, şunları kaydetti:
"Son kararı siz vereceksiniz. Önümüzdeki günleri koşarak değerlendirelim. Sizlerden ricam komşularınıza, mahalledeki diğer kardeşlerimize giderek arkadaşlarınıza anlatın. 'Yüreğir'e Halil başkan yakışır. Büyükşehir Belediyesine Fatih başkan yakışır' diye gidin ve anlatın. Yüreğir'e şimdiye kadar yapılan hizmetlerin daha da ileri bir noktaya götürülmesi için daha büyük eserler, hizmet kuleleri inşa edilmesi için Halil başkana oy vermelerini akrabalarınıza, komşularınıza söyleyin. Muhalefet partilerine gönül vermiş kardeşlerimize gidin ve deyin ki 'Geçen sene gizli pazarlıkları yanlışlıkları, makam mevki için yapılan dalavereleri hep beraber gördük. Bu sefer bunlarla vakit kaybetmeyelim. Bu sefer doğru adresteyiz, doğru adaylara oy verelim.' diyelim."
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Türkiye'nin geleceğini büyütmeye devam ediyoruz - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?