AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirdi

26.06.2022 16:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "3,5 senelik süre içerisinde Kayseri Belediyesinin bütçesinin neredeyse 10-20 misli büyük bütçelere sahip bu belediyelerin, bir tane hizmetini duydunuz mu? Bir tane hizmetine rastlayamazsınız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "3,5 senelik süre içerisinde Kayseri Belediyesinin bütçesinin neredeyse 10-20 misli büyük bütçelere sahip bu belediyelerin, bir tane hizmetini duydunuz mu? Bir tane hizmetine rastlayamazsınız." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesince yaptırılan Selçuklu Sosyal Tesisi ve Pazar Yeri'nin açılış töreninde, amaçlarının hizmet olduğunu söyledi.

Kimseyi ayırmadan, kimsenin dinine, ırkına, mezhebine, partisine ve siyasi düşüncesine bakmadan hizmet ettiklerini dile getiren Özhaseki, mazeret üretmediklerini ve halk ne istiyorsa onu yaptıklarını vurguladı.

Mehmet Özhaseki, hizmetten başka bir şey düşünmediklerini belirterek, "Belediye başkanlığına ilk başladığımız durumla bugün arasında dağlar kadar fark olduğunu hepiniz biliyorsunuz. O ilk günlerde şehrin altyapısı yüzde 50-60 yoktu. Su kaçakları yüzde 65-70 oranındaydı. Bizim özellikle yeni bölgelerde kanalizasyonumuz, arıtma tesisimiz yoktu. Bugün geldiğimiz noktada Kayseri elhamdülillah Paris ile yarışacak seviyeye geldi." diye konuştu.

Muhalefetin yönetimindeki belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizler böyle belediyecilik yaparken bir de farklı belediyecilik anlayışı çıktı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin başını çektiği belediyecilik anlayışında Ankara'yı, İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, İzmir'i yakından takip ediyoruz. Burada bulunan kardeşlerime sesleniyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar. 3,5 senelik süre içerisinde Kayseri Belediyesinin bütçesinin neredeyse 10-20 misli büyük bütçelere sahip bu belediyelerin, bir tane hizmetini duydunuz mu? Bir tane hizmetine rastlayamazsınız. Her hafta sonu Kayseri'ye geliyorum, belediyelerin açılışından açılışına koşuyoruz. Yaptıkları hizmeti açabilmek için emin olun zaman bulamıyorlar. Dün Melikgazi Belediyemiz 7 tesisin açılışını birden yaptı."

Özhaseki, CHP'li belediyelerde böyle bir şey olmadığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Eskiden zaten hırsızlıkla, yolsuzlukla anılırdı onlar, şimdi bir de algı operasyonları çekiyorlar. Ne yapıyorlar? Ajanslara büyük paralar veriyorlar. Youtuber dediğimiz şöhretli adamlara büyük paralar veriyorlar. Kendilerini sanki çalışıyormuş gibi, dürüst adamlarmış gibi dışarıya lanse etmeye çalışıyorlar. Bunun adı riyakarlıktır, bunun adı yalancılıktır. Allah bizi yalancılardan, riyakarlardan uzak etsin. Kendi belediyelerini idare edemeyen adamlar, trilyonlarca bütçeyi heba eden adamlar, bugün beceriksizliklerinin yanında hırsları da zirve yapmış vaziyette neredeyse hepsi cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyorlar. ya hele bir siz kendi belediyelerinizi idare edin. Vatandaşı mutlu edin, hizmet edin. O da yok, o da yok."

"Güçlü olmak zorundayız"

Anadolu coğrafyasında güçlü olmak gerektiğinin altını çizen Özhaseki, "Eğer biz burada bağımsız bayrağımız dalgalanırken, ezanımız okunurken yaşamak istiyorsak, güçlü olmak zorundayız. Bu bir mecburiyettir. Biz bu coğrafyada bağımsız kalacaksak, bağımsız olarak yaşayacaksak güçlü olmak zorundayız. Onun içindir ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bizler de onun yol arkadaşı olarak hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

Özhaseki'nin konuşmasının ardından tesisin açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirdi - Son Dakika

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